Ljubavnica pritiskala žandarma da se razvede, on to nije mogao

Pavle R. (31) aktivirao je bombu u automobilu marke "opel vektra" i ubio sebe i Marinu P. (28), sa kojom je bio u tajnoj vezi, na zabačenom putu između Batajnice i Nove Pazove

Marina je ostavila dečka zbog Pavla, ali on nije htio da se razvede zbog nje. Prema nezvaničnim saznanjima, Pavle je živio u Staroj Pazovi sa ženom i dva maloljetna sina, a prije dvije godine je u tom mjestu upoznao Marinu, koja je radila kao vaspitačica u vrtiću u koji je išlo njegovo dijete.

- Iako je i Marina tada bila u dugogodišnjoj vezi, između Pavla i nje odmah je buknula strast i počeli su tajno da se viđaju. Ta veza je potrajala dvije godine i Marina je počela da pritiska Pavla da ostavi ženu, jer je i ona nedavno ostavila dečka, i da zasnuju novu porodicu - kaže izvor, dobro upućen u ovaj slučaj.

Pavle je, prema njegovim riječima, možda nagovijestio ili čak i obećao Marini da će biti samo s njom, ali nikako nije mogao to da saopšti ženi.

- Marina je bila sve nezadovoljnija njegovim otezanjem, jer je raskinula devetogodišnju vezu s dečkom i očekivala je da se Pavle razvede što prije. Međutim, on to nikako nije mogao, pa su se u utorak ujutro našli da sve raščiste. Pavle je svojom "opel vektrom" odvezao Marinu na sam kraj Vojnog puta, u blizini aerodroma u Batajnici, gdje skoro da niko i ne prolazi. Kako je tekao taj razgovor u "opelu", to samo znaju Pavle i Marina i to su odnijeli sa sobom u grob. Činjenica je da je Pavle u rastrojstvu aktivirao bombu "kašikaru" i presudio oboma - kazao je sagovornik.