Limar pao sa zgrade i poginuo

Ernad Hadžiosmanagić (29), mještanin Bišćana kod Prijedora, poginuo je u utorak u naselju Luke u Ključu. Tragedija se dogodila kad je mladić, zajedno sa još dvojicom radnika, svojih komšija iz Bišćana, postavljao lim oko dimnjaka.

Radnik je pao s visine od 18 metara. Okliznuo se pa je konopac kojim je bio vezan za krov, pukao. Na mjesto događaja odmah je došla ekipa Hitne pomoći, ali je nesretni mladić preminuo na putu do bolnice.

U mladićevim rodnim Bišćanima, u koje se povratnička porodica vratila 2000. godine, zavladali su velika tuga, bol i nevjerica.

"Majka Mirzeta je očajna. Bolesna je, ima visok pritisak, šećer i, nakon bolne vijesti o stradanju djeteta, završila je u Hitnoj pomoći," kaže jedan od komšija, koji nije želio da mu se spominje ime.

Mladićev radni kolega Admira Korkutovića, koji je s Ernadom bio na krovu u trenutku nesreće rekao je da su zajedno bili na krovu.

"Ja sam radio jedan dimnjak, on drugi. On je bio svezan konopcem. Jedan dimnjak je završio i prešao je na drugu stranu. Ja sam radio drugi dimnjak, u jednom trenutku slučajno sam pogledao, on je ustao i najednom je pao. Dotrčao sam tamo i vidio sam ostatak konopca. Strčao sam do njega dole gdje je pao, on se okrenuo, uhvatio me za prsa desnom rukom i govorio: “Boli me ruka, boli me ruka.” Zvali smo Hitnu, u vozilu su mu dali kisik. Malo poslije, on je opet kazao: “Boli me ruka”, a onda se okrenuo prema meni i … "kroz suzeje ispričao Korkut.

Ernad je iza sebe ostavio majku i brata Muamera. Tragično stradali mladić bio je stalno zaposlen u građevinskoj firmi “Lim–profi” iz Prijedora.

I ranije imao nesreće na radu, ali nije odustajao

"Ernad je radio u nekoliko građevinskih firmi i u mlinu u Bišćanima. Koliko znam, ranije je dva puta padao s krova, lomio ruku, ali nije odustajao. Bio je drag, veseo, nasmijan, velika podrška majci. Otac mu je radio u Sloveniji, razbolio se i prije desetak godina umro," kaže mještanin Bišćana koji dobro poznaje ovu porodicu.

Snežana Galić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, potvrdila je, navodeći inicijale stradalog, da je 29-godišnjak poginuo prilikom izvođenja radova na zgradi.

"Nastavlja se kriminalistička istraga o okolnostima pod kojima se dogodio ovaj tragični događaj," rekla je Galićeva.