Glavni okružni javni tužilac Želimir Lepir rekao je za Srnu da Okružno javno tužilaštvo Banjaluka preduzima sve potrebne i odgovarajuće istražne radnje kako bi istraga u vezi sa stradanjem Davida Dragičevića iz Banjaluke bila što prije okončana otkrivanjem izvršilaca krivičnog djela i rasvjetljavanjem činjenica i okolnosti pod kojima je ono izvršeno.

"Tužilaštvo sprovodi istragu u krivičnom predmetu protiv više NN lica zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 124 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske počinjeno na štetu Davida Dragičevića iz Banjaluke. S obzirom na to da se predmet nalazi u fazi istrage, u interesu iste ne možemo saopštiti više informacija", neveo je Lepir u pisanom odgovoru za Srnu.

Dodik: Tužilaštvo mora da završi svoj posao

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da su zvaničnici Republike Srpske i čelnici političkih partija koje čine vladajuću većinu jedinstveni u stavu da tužilaštvo konačno mora da završi svoj posao u vezi sa istragom o stradanju Davida Dragičevića iz Banjaluke i da još jednom apeluju i insistiraju da to učini.

"Ni vi, ni ja nismo nadležni za to. Pružili smo široku podršku institucijama vlasti, prije svega tužilaštvu i policiji, da sprovedu istragu. Tužilaštvo je jedino nadležno za to. To je njihov posao, to nije posao Željke Cvijanović, Milorada Dodika, Radovana Viškovića, Marka Pavića ili bilo koga od nas ovdje. To je isključivo stvar tužilaštva i kasnije suda", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci poslije sastanka najviših zvaničnika Srpske i predsjednika parlamentarnih stranaka koje čine većinu u Narodnoj skupštini.

Dodik je rekao da je stradanje Dragičevića tragičan događaj koji je uznemirio sve, a da je ekshumacija njegovih posmrtnih ostataka stvar roditelja, koji su su se odlučili za to.

"Žao mi je zbog toga i još jednom izražavam saučešće porodici. Ali, definitivno je svima jasno da je taj događaj iskorišćen da se u taj proces uvuče značajna politička dimnezija. Činjenica je da je posljednji opozicioni politički skup pred izbore održan u formatu tog pokreta (Pravda za Davida)", kaže Dodik.

Prema njegovim riječima, trebalo bi prestati politizovati ovaj slučaj, jer oni koji nisu naklonjeni Srpskoj jedva čekaju da to iskoriste kao navodni dokaz za nešto.

Komentarišući navode u vezi sa uništavanjem dokaza u vezi sa stradanjem Dragičevića, Dodik je istakao da to treba da utvrde sud i tužilaštvo.

"Zašto tu ima problema opet je adresa tužilaštvo. Za sve one koji su eventualno, a bilo je nekih koji su procesuirani, nešto zloupotrijebili ili nisu dovoljno kvalitetno radili svoj dio posla opet je nadležno tužilaštvo koje po službenoj dužnosti mora da zatraži odgovornost za svako lice. Ovo što mi radimo jeste da damo široku podršku tužilaštvu da radi posao za koji je nadležno i mi to nesumnjivo dajemo", naglasio je Dodik.

Višković: Sve se radi u skladu sa zakonom

Na pitanje zašto traje zabrana okupljanja u organizaciji članova grupe "Pravda za Davida", predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković je rekao da sve što se radi u skladu je sa zakonskim propisima.

"Ne može da se dešava nikakvo okupljanje ako će se nanositi šteta ostalim građanima ili biti dešavanja koja nisu u skladu sa zakonom. Skoro devet mjeseci je bilo okupljanje koje nikome nije smetalo i ljudi su izražavali protest. Onog momenta kada smo jedini put dali odobrenje za legalno održavanje tog skupa, bili ste svjedoci u šta se taj skup pretvorio", kaže Višković.

On je naglasio da iz tog razloga više nisu u poziciji da odobre takva okupljanja da to ne bi bilo zloupotrebljeno i korišćeno protiv bezbjednosti drugih ljudi i imovine Srpske.

"Ne može niko sebi dati za pravo da zabranjuje nekome neke druge aktivnosti, da ide prema nekim drugim institucijama i da poziva na ove ili one stvari. A kada se postavi pitanje odgovornosti onda se tek vidi da su potpisnici tog papira (zahtjeva za odobrenje skupa) bili maloljetnici koji ne raspolažu bilo kakvom imovinom, a znamo da je Grad Banjaluka podnio milionske odštetne zahtjeve zbog stvari koje su se izdešavale tog dana", rekao je Višković.

On je podvukao da u ovom slučaju nema politike, da Vlada samo vodi računa o bezbjednosti građana, da bi se na isti način ponašali prema svima drugima i da to nema nikakve veze sa grupom "Pravda za Davida".

"Tužilaštvo je jedina adresa u ovoj zemlji koja mora dati odogvoore na sva pitanja. Kao predsjednik Vlade dajem apsolutnu podršku tužilaštvu, a čak je Vlada spremna da im da određene materijalne stvari da odrade sve što je potrebno da bi ovaj slučaj što prije okončali. Vlada, cijela Srpska i mi koji ovdje stojimo smo zainteresovani da taj slučaj bude riješen jer vidimo da se to itekako koristi protiv Republike Srpske i njenih institucija", istakao je Višković.

On je ponovo izrazio žaljenje zbog gubitka mladog života i najdublje saučešće porodici Dragičević.

Radojičić: Stradanje Dragičevića drži sjenku nad gradom

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je da to što još nisu razjašnjene okolnosti pod kojim je stradao dvadesetjednogodišnji David Dragičević drži sjenku nad gradom.

"Uz brojne spekulacije i razna tumačenja šta se sve desilo nema odgovora istražnih organa. To sve vrijeme drži sjenku nad našim gradom, nad turizmom i nad mnogim drugim događajima", rekao je Radojičić novinarima.

On je podsjetio da su slike o prošlogodišnjim dešavanjima, naročito tokom novogodišnjih praznika, sigurno ostavile utisak i izvan zemlje.

Radojičić je rekao da se gradske vlasti trude da urade sve da Banjaluka i svojim građanima i gostima bude prijatna, gostoljubiva i bezbjedna i da dolazi što više ljudi.

"I sa novim regionalnim šoping molom /`Delta planet`/ činimo sve da dobijemo nove posjetioce u našem gradu", dodao je Radojičić.

Tijelo Davida Dragičevića pronađeno je 24. marta 2018. godine u koritu rijeke Vrbas, na ušću Crkvene.

Nestanak Davida Dragičevića prijavljen je 18. marta prošle godine.