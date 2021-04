Lekcije iz Krivičnog zakona, rasprava o statusu svjedok ili vještak i na kraju odgođeno ročište

Rasprava o statusu svjedok ili vještak, lekcije iz Krivičnog zakona, izložiti dokaze ili ne, na kraju odgađanje ročišta, to je obilježilo nastavak glavnog pretresa u slučaju ubistva banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog člana obezbjeđenja Žarka Pavlovića, te ranjavanje Gorana Ilića.

Miroslava Ćurkovića, Tužilaštvo je navelo kao stručno lice koje će da svjedoči. Sudsko vijeće je to odbilo uz obrazloženje da Zakon ne poznaje termin “stručno lice”, te da na ročištu može biti samo u svojstvu vještaka. Na tome se nije stalo. Tužilac Snježana Petković tvrdi da Ćurkovićev Izvještaj o izvršenoj kriminalističko – analitičkoj obradi dokaza i informacija nije dokaz, već, kako kaže, sublimacija svih dokaza. To je naišlo na prigovore odbrane. Prema njihovom mišljenju, to je pokušaj da vještak Sudu kaže kako da razmišlja.

U nastavku je tužilac od predsjednika sudskog vijeća Branimira Jukića tražila da upozori vještaka na određene zakonske odredbe. Na to je odgovoreno sarkazmom. Jukić kaže, vještaka nije pitao samo to da li je u braku s optuženima, što je i nemoguće. Tada se sudnicom prolomio smijeh.

Ročište je prošlo bez Ćurkovićevog saslušanja, jer se odbrana usprotivila da su u Izvještaj uvrštene i službene zabilješke koje je Sud ranije odbio kao dokaz. Jesu, kaže tužilac, ali se taj dokaz neće koristiti. Izvještaj je, tvrdi, sačinjen prije glavnog pretresa, pa će se iskaz koji je Sud odbio zanemariti. No, to nije prošlo. Nakon kraće pauze, pala je odluka da se ročište odloži.

Iduće ročište je zakazano za 27. aprili do kada će vještak da uskladi svoj izvještaj s dokazima koje može da koristi. To je inače posljednji dokaz Tužilaštva koji je po optužnici predložen.

Optužnica protiv Đukanovića, Balda i Gajića sadrži 38 strana. Kao direktni izvršioci prema optužnici označeni su Benedi Đukanović i Željko Kovačević koji je ubijen tokom mučkog napada, a kao saučesnik optužen je i Emilio Baldo. Rodoljub Gajić optužen je za pomaganje u ubistvu Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića. Od ubistva, pa do njegovog hapšenja nastavio je da radi kao obezbjeđenje Krunićeve supruge i djece.