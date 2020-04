Krvnički pretukao sudiju u penziji: Ispovijest Gordane Artinović (82)

Sva sam modra, glava mi je ušivana na više mjesta, jedno oko mi je potpuno zatvoreno jer iznad njega, na čelu, imam posjekotinu dužine deset centimetara. Jedva sam izvukla živu glavu. Bila sam sva krvava. Sve udarce sam dobila po glavi. Ruke i noge me bole od borbe sa njim, ali i zbog toga što me je ujedao po rukama. Psihički se, zasad, dobro držim, mada mislim da će tek sve to da me stigne, jer čim se probudim, vidim osobu koja me je napala. Ovako, za "Novosti", priča Gordana Artinović (82), sudija u penziji iz Jagodine.

Nju je 10. aprila između 11.00 i 11.30 napao nepoznati mladić. Pošto je tog dana isplaćivana penzija, ona pretpostavlja da je htio da je onesposobi da bi mogao da vršlja po stanu, ili da ga je neko poslao da je ubije. Gordanu svi pamte kao časnog sudiju. Sudila je 40 godina i nikada nije imala problema. U penziji je već 17 godina, i misli da se dečko koji ju je napao u vrijeme njenog odlaska u penziju još nije ni rodio. Ona demantuje da je tog dana pila kafu sa komšinicama, jer je u izolaciji. Komšinica joj je, kao i prethodnih dana, dostavila namirnice. Kada je desetak minuta kasnije čula zvono, napravila je kobnu grešku, jer, misleći da joj komšinica vraća tanjir, nije pogledala kroz špijunku. - Istog trenutka ušao je maskirani napadač, zatvorio vrata i počeo da me udara šakama. Dohvatio je vazu i udario me njome po glavi. Krv me je potpuno oblila i pala sam. Počela sam da vrištim, a on je nastavio da me udara. Tada mu je ispala satara i ja sam je uzela. On je počeo da me ujeda za ruke. Onda je ustao i izašao iz stana. Počela sam da se pridižem, a on se vratio. Tada me je svojom glavom udario u glavu nekoliko puta i ponovo me oborio. SAMO ĆUTAO I UDARAO Neprestano sam ga pitala šta hoće od mene, ali on nije progovarao. Potom je otišao. Kada sam uspjela da se pridignem, pozvala sam komšinicu, koja je htjela da se onesvjesti kada me je vidjela - ispričala je Artinovićeva.