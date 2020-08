Krvavi obračun ispred kafane: Pregazio ga nakon svađe, povrijeđeni preminuo

U smederevskoj bolnici jutros oko 5 sati preminuo je A. R. (49), kojem je, kako se sumnja, smrtonosne povrede nanio N. D. (57) tako što ga je pregazio kolima nakon svađe.

Prema prvim nezvaničnim informacijama iz istrage, do obračuna koji je doveo do zločina došlo je u noći između četvrtka i petka ispred kafane na peroferiji Smedereva.

Njegovo tijelo je prenijeto na obdukciju, gde će biti utvrđen uzrok smrti, a osumnjičeni N.D. (57) priveden je i određeno mu je zadržavanje od 48 sati.

Kako saznajemo, do svađe je došlo u kafani, u kom je bila muzika uživo, gdje je došlo do raspravke između osumnjičenog i stradalog. Sumnja se da je do svađe došlo zbog pjevačice, a neki kažu i da je osumnjičeni N.D. vrijeđao sina A.R.

Oni su potom izašli napolje gdje su se i potukli. Navodno je A.R. uzeo lopatu i udario u šoferku automobila N.D., a onda je ovaj sjeo u u kola i pregazio ga.

Sa teškim povredama A.R. je prevezen u bolnicu u kojoj je nakon par sati i preminuo.

N.D. je prieveden i određeno mu zadržavanje od 48 sati, nakog ćega će biti izveden pred tužioca.

Obavljen je uviđaj i zatečen je automobil mercedes na kome su pronađena oštećenja na vjetrobanskom staklu. Takođe, pored automobila su pronađeni ašov i lopata sa tragovima grvi.

Uzeti su svi tragovi sa automobila, kako bi bilo se utvrdili svi detalji ovog zločina. Tužilaštvo je naložilo obdukciju A.R. kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Komšije su u šoku i sa suzama u očima pričaju da je A.R. bio jako dobar čovjek i komšija, vrijedan i pođrtvovan otac.

Na obdukciji će biti utvrđeno od čega je tačno preminuo A. R.

Vlasnik autombila N. D. (57) koji je i osumnjičen za ubistvo trenutno se nalazi u policijskom pritvoru.