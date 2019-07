Krvava serija porodičnog nasilja

Zašto je M. N. (80) iz požeškog naselja Visibaba u srijedu uveče dva puta pucao iz lovačke puške u pastorku S. T. (50), za čiji život su se i juče borili ljekari užičke bolnice, a potom pokušao da ubije sebe, i dalje je nejasno.

"Starac je iz lovačke puške ispalio dva metka, patrona sa sačmom, u S. T. od kojih ju je jedan pogodio u stomak, a drugi u rame. Potom je cijev okrenuo prema sebi i pucao. Zbog čega je M. N. htio da ubije pastorku, da li mu je ona nešto rekla ili pokušala da zaštiti majku, još se ne zna. Izjava koju je tokom uviđaja dala na licu mjesta D. T. prilično je konfuzna i kontradiktorna. On će biti saslušan tek kada se oporavi", kaže izvor iz policije, piše Blic.

Povećan broj prijava nasilja

Statistika pokazuje da žene uglavnom, žrtve partnera, nerijetko sinova, ali i očuha, pa i snahi, što pokazuje nedavno ubistvo u okolini Bečeja.

"Istraživanja, i to treće u 20 godina, pokazuju da svaka treća, pa čak i svaka druga žena, trpi neku vrstu fizičkog nasilja u porodici, a da samo deset odsto njih prijave to. Neke od njih obrate se svojoj okolini i to pokuša da riješi pomoću privatne mreže podrške i njih sistem “ne vidi”, kaže za Blic Tanja Ignjatović, koordinatorka Autonomnog ženskog centra.

Prošle godine u porodičnom nasilju u Srbiji ubijeno je 30 žena. Iza žrtva je ostalo 43 dece. Svaka druga ubijena žena bila je starija od 56 godina. U istom periodu policija je izrekla 23.118 hitnih mjera koje je trebalo da spriječe nasilje u porodici. Privremeno je udaljeno gotovo 7.000 ljudi iz porodica i zabranila prilazak 16.000 njih. Prema podacima Ženskog autonomnog centra, u Srbiji se svakom mjeseca podnese oko 2.000 prijava za porodično nasilje, a mjesečno se izrekne više od 1.500 hitnih mjera.

Zločini prema djeci

8. mart – Tromjesečni Lazar nasmrt pretučen u porodičnoj kući u selu Mustapić kod Kučeva, a za ubistvo osumnjičena majka Živadinka S. Majka se tereti da je sinčića prvo nekoliko puta udarila pesnicom u glavu, a zatim da ga je ugušila.

8. maj – Tek rođenog, zdravog dječačića, majka Jelena V. iz sela Belotić kod Osečina, zadavila golim rukama, stavila ga u prsluk i bacila u poljski WC u dvorištu kuće.

28.maj – Zoran A. iz Prahova kod Negotina sa terase bacio svoju pastorku dvoipogodišnju Lanu F., a djevojčica je od zadobijenih povreda preminula. U istrazi utvrđeno da je nasilnik djevojčicu prvo pretukao u kući, a da bi prikrio zločin, bacio je sa terase.

17. jun – Danijela R. povrijedila, a zatim sa terase zgrade na Bežanijskoj kosi bacila svoju trogodišnju ćerku. Nakon toga, sebi prerezala vene i ubila se, skočivši sa terase.

Žene koje su ubijene ove godine

7.februar – Jasna Matić (41)

U Subotici, u Dalmatinskoj ulici, komšije našle beživotno tijelo Jasne Matić (41). Žena je usmrćena tupim predmetom, a utvrđeno da ju je ubio bivši ljubavnik koji je zatim presudio sebi.

Nada Đukić

U kući u Čortanovcima Nadu Đukić zaklao je nevjenčani suprug Milan Trbojević, a motiv zločina navodno je njegova ljubomora.

1, april – Snežana Macić

U podrumu zgrade u Užicu nađena je mrtva Snežana Macić (51), a vjeruje se da ju je usmrtio suprug Goran, koga je ranije prijavljivala za nasilje i koji se poslije zločina obijesio u selu u okolini Užica.

14.april – Ubio majku

U dvorištu porodične kuće u Kaluđerici Miljan Zlatković ubio majku Bosanku. Sin je majku usmrtio ašovom, a zločinu je prethodila svađa.

24,maj – Ubio suprugu

Goran Janković ubio je macolom suprugu Mirjanu u kući njenih roditelja u Novom Sadu, a nakon toga presudio je i tašti Nadi i tastu Branislavu Pajiću. Ubica je zločin uradio naočigled dvoje djece.

25.maj – Ljubomora u Molu

Posijle četvrt veka braka, Karolj Ludman, navodno zbog ljubomore, ubio suprugu Slavicu u njihovoj kući u Molu, a zatim podmetnuo požar, da bi zločin prikrio.

29.maj – Zaklao ženu

U stanu u centru Beograda Boško Spasić zaklao suprugu Jelenu, a zatim nožem sebi prerezao vene. U vreme zločina u stanu bila i dvojica njihovih maloljetnih sinova.

2. jul – Izbola svekrvu

U selu Poljanice kod Bečeja, trudnica Kristina Kulčar vilom i nožem nasmrt izbola svekrvu Iboju Vargu. Osumnjičena snaja navodno je psihički bolesna, a prije nekoliko godina privođena je nakon što je pretukla dvogodišnjeg sina.