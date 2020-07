U Okružnom sudu u Banjaluci nastavljeno je suđenje za ubistvo banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog saradnika Žarka Pavlovića, te ranjavanje Gorana Ilića.

Podsjećamo, na optuženičkoj klupi za ubistvo su Benedi Đukanović, Emilijo Baldo i Rodoljub Gajić koji je osumnjičen za pomaganje.

Od ukupno četiri svjedoka, koliko ih je planirano za današnje ročište, u Sud su stigla tri. Jedan od njih bio je i Milan Malić, rođak ubijenog Krunića.

Malić: U dva navrata vidio sivi kedi u kome su bili krupni, ćelavi muškarci

Tvrdio je danas Malić, koji živi u blizini Krunićevog imanja, da je mjesec prije ubistva u dva navrata vidio sivi kedi u kome su bila, kako navodi, dva krupna i ćelava muškarca. Vidio ih je, tvrdi, na mjestu gdje se desilo ubistvo. Kaže, već tada je predosjetio da nešto nije kako treba da bude.

Svjedočio je Malić i o kobnoj noći. Čuo je tog 22. aprila 2019. u večernjim časovima pucnjeve, tačnije, kako on kaže, rafal, pucanje lima, nakon toga još jedan rafal, a potom i pucnjeve iz pištolja. Rekao je Malić da njegovu priču može potvrditi još nekoliko osoba. S obzirom na to da je Malić spomenuo da je bio u policiji i na prepoznavanju osoba, ne bi li vidio osobe iz kedija, ovaj put je traženo od osumnjičenih da ustanu, skinu maske, kako bi Malić potvrdio da li je bio neko od njih. Tada je uslijedio negativan odgovor.

Branioci Đukanovića i Gajića i ovaj put nisu izostavili kritikovanje policijskog rada. Tvrde, u zapisniku su napravljeni brojni propusti, a uz to, kako kaže Marinko Brkić, Gajićev branilac, fotografije Rodoljuba nije moglo biti, s obzirom na to da je uhapšen u maju, dok je Malić saslušan 24.04.2019.

Đurić: Kovačević javno tražio da mu se nabavi oružje

Svjedočio je danas i Damir Đurić koji dobro poznaje Đukanovića, ali i Željka Kovačevića koji je ubijen u toku likvidacije Slaviše Krunića u Glamočanima. Tvrdio je Đurić da je Kovačević od njega u više navrata tražio da mu nabavi oružje, ali, kako kaže, Kovačević je to od svih tražio, i to javno. Đurić je naveo da je početkom 2019. godine Kovačević od njega tražio dvije poluautomatske puške, za, kako tvrdi, lov srndaća.

Tada ga je tužilac pitao da li se sjeća šta stoji u zapisniku, te da je u prvom iskazu naveo kako je Kovačević od njega tražio automatske puške.

Na to je Đurić odgovorio da se ne sjeća, jer je to veče, kako tvrdi, na surov način doveden na ispitivanje, te da je, tvrdi, bio pijan kada je davao iskaz, jer je odveden sa slavlja. Ipak, priznaje, pitali su ga tada inspektori je li sposoban da daje iskaz, na šta je on odgovorio da jeste. Ispitivanje je, kaže, bilo korektno.

Opet nije prošlo bez primjerki advokata, pa je Savićka tako rekla da je od suđenja napravljena pijaca, za šta je dobila upozorenje od Suda da ne vrijeđa.

Svi prigovori branilaca danas su odbijeni.

Kesić: Javili su mi da je neko ranjen na Krunićevom imanju

Da svjedoči je došao i Slađan Kesić koji je bio u prijateljskim odnosima s Krunićem, a inače i njegov zaposlenik. To veče je, kaže Kesić, oko 20 časova, bio s Krunićem u piceriji “Moreti”. Tamo su se, kaže, zadržali do 22-22:15 časova. Tu je Slaviša naručio hranu za svoju porodicu koju je njegov saradnik Goran Ilić odnio na imanje, nakon čega se vratio u piceriju. Takođe, Ilić je, kaže Kesić, minut prije polaska kući, izašao, prema praksi obezbjeđenja, da provjeri postoji li moguća prijetnja. Zatim su se uputili kućama u istom pravcu. 15-ak minuta po odvajanju i dolasku kući, Kesić je, kaže, primio poziv da je neko ranjen na Krunićevom imanju. Odmah se zaputio prema tamo i usput sreo vozila u kojima su do Hitne pomoći prevozeni Krunić i Ilić. Na imanju je zatekao Krunićevu ženu, obezbjeđenje, te je vidio Pavlovića mrtvog u autu.

Naredni pretres zakazan je za 14.09.2020. godine, kada bi trebalo da se u Sudu pojave još četiri svjedoka.