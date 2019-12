Komšije šokirane nakon ubistva vlasnika mjenjačnice: "Bio je dobar čovjek"

Vidio sam Dragana tog dana oko 17.30 kada sam došao do mjenjačnice da platim račun. On je tu radio po cijeli dan, svaki dan, od jutra do mraka. Bio je dobar čovjek, ne shvatam zašto bi neko njega ubio?

Ovako nakon hladnokrvne likvidacije Dragana Pantelića (55), vlasnika mjenjačnice u Zemunu, koja se dogodila preksinoć u toj opštini, pričaju njegove komšije. Svi su u šoku nakon zločina koji se dogodio u kozmetičkom salonu, koji je bio spojen sa mjenjačnicom, i o ubijenogm Panteliću imaju samo lijepe riječi. – Bio je vlasnik te mjenjačnice i sam je u njoj radio od jutra do mraka. Ovaj lokal ima oko desetak godina. Ima ženu, troje maloljetne djece, dva sina i ćerku – priča šokirani komšija u Zemunu i dodaje da je Dragan bio ljubazan i uvijek “rad da svima pomogne”. Jedna od stanarki zgrade u kojoj se nalaze pomenuti lokali rekla je da kobne večeri nije čula pucnje. Prema do sada poznatim informacijama, ubistvo se najvjerovatnije dogodilo oko 22 sata kada je Pantelić zatvarao lokal. Napadač je vrebao u okolini i čekao priliku da ga presretne, najvjerovatnije kako bi mu ukrao novac. Pantelić je kobne noći zatvorio svoju mjenjačnicu, a zatim ušao u salon pored. Napadač, koji je očigledno vrebao i čekao pravi trenutak, tada je krenuo u napad. Ušao je za Pantelićem u lokal i odmah je otvorio vatru i pucao mu u leđa. Od zadobijenih povreda Dragan je izdahnuo na licu mjesta, a pucač je, kako saznajemo, otrčao u njegovu mjenjačnicu i iz fioke mu uzeo između 50.000 i 60.000 evra, i pobjegao. Pantelićevo tijelo primijetio je neko od prolaznika i alarmirao policiju i Hitnu pomoć, ali su ljekari po dolasku na lice mjesta mogli samo da konstatuju smrt izrešetanog muškarca. Kamere snimile sve? Ubrzo su sa lica mjesta izuzeti tragovi koji bi mogli da pomognu u rješavanju likvidacije. Policija i forenzičari su i sutradan pretraživali mjesto zločina i skidali su snimke sa sigurnosnih kamera sa okolnih lokala i objekata. Kako saznajemo i mjenjačnica je imala kamere i skinuti su i snimci sa njih. Policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju ubice.