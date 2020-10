Komšije otkrile šta se događalo prije nego što je Milan ubio Mariju: "Nije htjela da mu otvori vrata"

Dolazio je na njena vrata, nešto su se svađali i on je otišao. Ali izgleda da je ostao ispred zgrade da je čeka da izađe.

Ovako za Blic pričaju komšije iz zgrade u Sterijinoj ulici u Pančevu u kojoj su juče, u kolima na parkingu, pronađena tijela Marije Stanojske (31) i Milana Živojinovića (41).

Kako se sumnja, Živojinović je hicem iz pištolja ubio Mariju, svoju ljubavnicu, a potom sebi pucao u glavu. Oružje je pronađeno u vozilu kraj njihovih tijela.

Tijela Marije i Milana pronađena su u njenom “golfu”, parkiranom u blizini zgrade u kojoj je živela sa dvoje maloletne dece.

Kobnog dana, ubijena žena nije se vidjela sa svojom porodicom koja inače živi u Kačarevu, odakle je Marija rodom. Nekoliko sati prije nego što je došlo do jezivog zločina, prema priči Marijih komšija, Milan je dolazio do njenog stana i nekoliko puta joj lupao na vrata. Međutim, kako kažu, ona je odbijala da razgovara sa njim.

Htjela da ga ostavi, on je ubio

– Dolazio je na njena vrata, nešto su se svađali, on je otišao, ali izgleda da je sačekao ispred zgrade da izađe. Mlađa kćerka joj je bila u vrtiću, a starija vjerovatno u školi. Kada je izašla ispred zgrade, on ju je sačekao i odvukao do auta gdje ju je ubio. Vjerovatno nije htjela više da bude sa njim, a njega je to naljutilo – priča jedna od komšinica za Blic.

Komšinica iz zgrade u kojoj je Marija živjela, kada se oko 15 sati vratila sa posla, zatekla je jeziv prizor na parkingu. Pozvala je policiju koja je ubrzo stigla na lice mjesta.

Stanari zgrade dodaju da u zgradi nisu čuli pucnje, pa nisu mogli ni da zamisle šta se dešavalo na samo nekoliko metara od njihovih domova.

Ugledna porodica

Marijin otac Dragan Stanojoski, inače vojno lice u penziji, nekoliko godina unazad vlasnik je auto-placa u centru Pančeva, na kome radi zajedno sa svojim sinom Filipom i još nekoliko zaposlenih.

Kako je jedan od zaposlenih radnika u auto-placu, ispričao za Blic, Marijinog oca poznaje odavno i nikada nije pomišljao da ovako nešto može da se dogodi njegovoj kćerki.

– Ovo je strašno šta se njima dogodilo, a tako su poštena i dobra porodica. Mariju sam poznavao lično, uvijek je bila dobra žena i imala je dvije kćerke… Sada su nažalost ostale bez majke. Prije dva dana smo svi zajedno sjedili u Pančevu i pričali, ni po čemu nismo mogli da naslutimo da ovako nešto može da se desi – rekao je jedan od zaposlenih.

Kako su komšije ispričale, Marijina porodica je dobrostojeća, a mještani Kačareva o njima imaju samo riječi hvale.