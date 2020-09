Komšije i bližnji o nastradalom Vasiljeviću: "Bio je prijatelj za primjer"

Za nastradalog pilota Zvonka Vasiljevića, rodom iz susjednog sela Donje Borine, koje je, samo preko šume od mjesta nesreće, mještani kažu da je bio čovjek, komšija, rođak i prijatelj kakav samo može da se poželi.

Ekipa "Novosti" bila je u njegovoj rodnoj kući, prije saznanja o sudbini pilota i koopilota. Roditelji i nekoliko prijatelja i rođaka već su bili u suzama, zabrinuti, tužni. Niko, međutim, još nije želio da povjeruje u najgore. Pročulo se da se navodno pilot katapultirao u naselju Čolakovići u Brasini. Sve neprovjereno, nezvanično što je brigu činilo još većom i otvaralo put crnim slutnjama, ali su još neko vrijeme gajili zrno nade.

- Pola sata prije leta Zvonko me je pozvao i rekao da izađem na terasu, da će letjeti iznad naših kuća - priča, za "Novosti", njegova majka Mara. - Čekala sam ga. On je naš ponos i dika u svakom smislu i kao dijete, i kao čovjek i kao pilot.

Otac Dragan kaže da zna sina u dušu, ali i njegova razmišljanja o letovima i dodaje:

- Ko zna koliko puta mi je govorio da nikad, ni po koju cjienu, ne bi ostavio nekoga u avionu, a on sam da se katapultira. Nikada, naglašavao je, ne bi to učinio. Siguran sam da to ni sada nije učinio, jer ga krasi snažan moral, profesionalnost i čovjekoljublje.

U rodnom kraju, kao i obližnjoj Loznici, Vasiljević je važio za ljubitelja druženja, posebno sportskih. Rekreativno je igrao fudbal, a pamtiće ga i kao strastvenog navijača Partizana. "Grobari" su mu na društvenim mrežama juče odali posljednju počast.