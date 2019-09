Kćerka nestalog Miće Kneževića: Sumnjamo da je mog oca slučajno ubio bagerista

Sumnjam da je mog oca Miću Kneževića, najvjerovatnije slučajno, ubio neko od vozača građevinskih mašina, na jednom gradilištu u Livnu gdje je zadnji put viđen, kaže za Srpskainfo Ana Knežević, kćerka nestalog čovjeka.

Ona je ispričala da je njen otac zadnji put viđen upravo na parkingu gdje radnici ostavljaju mašine i od tada mu se gubi svaki trag.

Mićo Knežević je nestao iz Kantonalne bolnice u Livnu 5. jula ove godine, gdje je dovezen u teškom zdravstvenom stanju. Istog dana, sat-dva nakon dolaska, Knežević je izašao iz bolnice, a dežurni ljekari su tek 6 časova kasnije o nestanku obavijestili policiju.

Neutješna kćerka kaže da nije zadovoljna ni radom policije, jer su, prema njenim riječima, oni obustavili istragu i ne traže više njenog oca.

Ana Knežević ističe da postoji dosta dokaza da bi upravo ovaj parking mogao biti ključan da se riješi misterija nestanka njenog oca, ali ponavlja da policija neće da joj izađe u susret.

Pas tragač

Kaže da je razgovarala i s načelnikom policije i ministrom, ali da ni to nije dalo rezultate da se istraga u ovom slučaju detaljnije provede.

"U potragu za mojim ocem bio je uključen i specijalni policijski pas tragač. On je omirisao odjeću mog oca i pratio trag. Upravo je taj pas došao do spornog parkinga i kontejnera gdje se presvlače radnici. Pas je ušao u kontejner i tu izgubio trag mog oca", kaže Ana.

Ističe, da je njen otac izašao iz tog kontejnera pas bi imao svježiji trag i nastavio bi da prati njegovo kretanje. Međutim, to se nije desilo.

Upravo zbog toga najviše sumnja da je njen otac ubijen, a da je tijelo jedno vrijeme bilo u tom kontejneru.

"Ne mislim da ga je neko namjerno ubio. Vjerovatno da ga je neko od vozača tih bagera slučajno zakačio, a pošto je on stariji čovjek, to je vjerovatno bilo kobno. Tražila sam od policije da pomoću poligrafa ispitaju radnike koji su taj dan bili u smjeni, ali su oni i to odbili. Vjerujem da bi rezultati poligrafskog ispitivanja sigurno otkrili neki trag koji bi im pomagao u pronalasku mog oca", pojašnjava Kneževićeva.

Nadzorne kamere

Prema njenim riječima, pregledali su sve nadzorne kamere u blizni tog parkinga, ali nigdje se ne vidi da je njen otac napustio to mjesto.

Ona je još jednom pozvala sve koji imaju bilo kakvu informaciju o nestanku njenog oca da jave porodici ili najbližoj policijskoj stanici.

Mićo Knežević je nestao iz Kantonalne bolnice u Livnu 5. jula ove godine. Nakon toga je organizovano nekoliko potraga, ali nikakav trag koji bi doveo do nestalog Kneževića nije pronađen.

Članovi porodice nestalog Miće kažu da se on danima uoči nestanka žalio na jake bolove, pa je odlazio u Hitnu pomoć u Drvaru. Odlučili su zatim da ga odvezu za Livno.

"Kad god bi otišao u Livno ili u bolnicu u nekom drugom gradu, tatu je pratila mama, ali medicinska sestra je tog dana zalupila vrata i rekla da mama ne može ići s njima u vozilu", rekla je ranije druga Mićina kćerka Jovanka Tomić.

U nekoliko navrata je ponovila da porodica ne želi nikoga da optužuje za nemar, jer im je samo u cilju da pronađu nestalog oca.

(Srpskainfo)