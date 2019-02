Karan: Koban bio ubod u glavu

Suđenje Goranu Bilčaru, optuženom za ubistvo Bojana Milovanovića iz Kozarske Dubice prošle godine, nastavljeno je ispitivanjem vještaka i svjedoka tužilaštva u Okružnom sudu u Banjaluci. Specijalista i direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željko Karan, uz fotodokumentaciju, je potvrdio da je Milovanović imao dvije ubodne rane i da je za njega bio koban ubod u sljepoočnicu.

"Kanal je dužine najmanje desetak centimetara. Znači, kanal je bio dovoljan da dođe od vani, od spolja kože do središnejg dijela mozga, a intenzitet je bio dovoljan da napravi to što je napravio. Dakle, da probije kožu, sljepoočni mišić, kost, itd. U čitavoj toj priči, najmekši je mozak," rekao je Karan.

Sergej Majkić, koji je kobne noći bio u društvu ubijenog Milovanovića, zakelo se pred Sudskim vijećem da je Bilčar pred njegovim očima šrafcigerom ubo Bojana Milovanovića. Potvrdio je ranija saznanja da je prvo u pekari došlo do prepirke, potom svađe i tuče, a nešto kasnije do ubistva.

"Bojan je u jednom trenutku samo spomenuo, rekao tačnije: "I šta ćemo sada? Bilčar je otišao do auta i bacio na nas dizalicu, otvorio gepek i bacio dizalicu. Nakon toga, trčećim korakom, opet se vraća do gepeka, uzima šrafciger, vraća se do Bojana i zabija mu u predjelu glave, ja sam vidio jedan udarac," rekao je Majkić.

Psihijatar Sanja Vukadinović Stojanović utvrdila je da je Goran Bilčar bio svjestan posljedica zločina i da je stabilna osoba. Tokom ispitivanja Bilčar je, kako tvrdi, izjavio da se ne kaje i da je mirno spavao. Marko Mihailović, koji je bio u društvu sa Bilčarom, kao i Đorđe Borovčanin i Đorđe Đenadija iz Kozarske Dubice, koji su bili sa Milovanovićem kobne večeri, optuženi su za učestvovanje u tuči.

Naredno ročište zakazano je za 26. februar. Tada bi trebalo da bude ispitan još jedan svjedok Tužilaštva u ovom predmetu.