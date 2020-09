Ugljenisano telo Ljiljane Simić (54), koja je nestala 6. septembra u Crnoj Gori, na dan kad je trebalo da se vrati u Kanadu, pronađeno je kod Herceg Novog. Za svirepi zločin osumnjičena su dva muškarca - jedan je uhapšen veoma brzo, dok je drugi priveden juče u Republici Srpskoj.

Stravičan zločin nad državljankom Kanade srpskog porijekla otkrili su mještani koji su išli po drva u šumu, a tijelo je nađeno u nepristupačnom dijelu - zaseoku Lazarevići kod sela Mokrine, piše "Kurir".

Potraga za Zoranom

Uhapšeni su Radomir Delić i Zoran Matić.

- Pretpostavlja se da su njih dvojica poznavala Ljiljanu, jer je navodni motiv ovog svirepog ubistva novac. Prema SIM kartici, ubijena je nakon slijetanja na aerodrom u Podgoricu iz Kanade vodila duge razgovore s Matićem i zasad se ne zna u kom odnosu su oni bili. Snimljen je i da je tri noći nakon nestanka ulazio u njen stan.

Prema riječima izvora iz crnogorskih medija, Matić je čak vozio i Ljiljanin džip.

- "Nisanom" je dolazio na jednu pumpu i pokušao da plati njenom karticom, ali je odbijena i platio je kešom. Naime, na snimku s pumpe se vidi da je na suvozačevom mjestu ženska osoba, ali se, nažalost, ne zna da li je to bila Ljiljana - kaže izvor i dodaje:

- Ljiljana je, inače, rodom iz Kragujevca, ali već decenijama je živjela i radila u Kanadi. Naime, imala je stan u Crnoj Gori već nekih pet godina i ovaj put je došla kako bi ga prodala i kupila manji stan, o čemu se navodno i dogovorila s agentima za nekretnine.

Opekotine po tijelu

Pretpostavlja se da je Ljiljana prvo prebijena, zadavljena, a zatim spaljena.

- Sumnja se da je ubijena odmah nakon što je prijavljen nestanak. Kada su je pronašli, na njenom tijelu bile su vidljive opekotine glave i ruku. Klupko ovog zločina počelo je da se odmotava kada je Ljiljanin bivši muž kontaktirao sa nadležnima u Kanadi, Srbiji i u Crnoj Gori.

- Ljiljanu su komšije posljednji put vidjele s koferima 5. septembra kako napušta stan. Uplatila je avionsku kartu 6. septembra kako bi krenula iz Dubrovnika preko Minhena za Toronto i tu joj se gubi svaki trag. S njene kartice podignuto je 15.000 evra i prodat je džip "nisan" s kanadskim tablicama - rekao je za medije Zoran Krstanović, Ljiljanin bivši muž.

Prodavala stan od 210.000 evra

Prema riječima Ljiljaninog muža, ona je u Crnoj Gori boravila od šest do osam mjeseci, a ostatak bi provodila u Kanadi.

- Došla je da proda stan za 210.000 evra i uzela bi manji od 100.000 evra. Ne znam da li je to uradila, ali je javila da dolazi u Kanadu. Razvedeni smo, imamo dvoje djece i unuče, ali smo u dobrim odnosima. Pričala mi je da ima nekog iz Podgorice i da je on navodno policajac, ali se ispostavilo da je taksista - kaže on za medije i dodaje:

- Čuo sam i da je pozajmila od nekog 50.000 evra kako bi uzela novi stan, ali pitanje je šta se tu zapravo događalo.