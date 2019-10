Poznata novinarka Dragana Tripić izvršila je jutros samoubistvo vješanjem, a njeno beživotno tijelo pronašla je kćerka Saška. Dragana je navodno bila depresivna zbog posla i kredita u švajcarcima.

Prema podacima iz Srbije, Dragana je jedna od 1.500 ljudi godišnje koji oduzmu sebi život usljed depresije, a da li je finansijska situacija okidač za ovakav korak, govorila je psiholog Viktorija Mužina.

"Finansijska situacija može da bude samo jedan od okidača, ali nikada jedan faktor nije okidač. Tu je i neka predispozicija, posebno ako je u pitanju ranjiva osoba. Znate i sami kakav je život, pun uspona i padova, pa u zavisnosti od kapaciteta ličnosti neki uspiju da prebrode to, a neki ne uspiju. Ali, depresija je malo širi pojam. Na primjer, u Kanadi je oko 20 odsto populacije oboljelo od depresije. Iako sve imaju, nemaju volju za životom. Tako da finansijska situacija može samo biti kap koja je prelila čašu, ali ne i jedini razlog".

Ono što najviše iznenađuje jeste da su žrtve depresije osobe koje su uglavnom vedrog duha i koje okolina naziva "jakim". Ta vrsta depresije je dobila i nezvanični naziv "depresija s osmijehom".

"Te osobe pate od maskirane i potisnute depresije. Možda je Dragana imala još nekih drugih problema, ali ona to nije dozvolila da se vidi. Znate, to je ona slika koju nam šalju da moramo da budemo jaki, čvrsti, nepobjedivi i da sve možemo. E, pa nije baš tako. Društvo vrši pritisak čineći da budemo i anksiozni, i depresivni. Još pričamo o osobi koja radi u mediji, gdje je sve više informacija crno. Nažalost je tako, jer ima i toliko lepih stvari, ali je usresređenost društva samo na one negativne.

Upravo zbog maskiranosti "modernih" tipova depresije, simptome je sve teže uočiti, pa čak ni najbliža okolina ne zna da je njihov bližnji bolestan.

"Zašto što osjećamo potrebu da do samog kraja prikažemo da smo jaki i nepobjedivi, da zapravo nemamo nikakve probleme. To se najviše vidi na društvenim mrežama koje nisu dobre jer šalju sliku lijep-pametan-uspješan, a onda kada upoznate tu osobu ona je sve samo ne to što predstavlja na mrežama", izjavila je Mužina.

Iako na našim prostorima oboljeli od depresije ne shvataju ovu bolest ozbiljno ili ih je strah, čak i sramota, potražiti pomoć. svijet je doživljava ozbiljno. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije depresija bi kroz nekoliko godina postala bolest broj jedan u svijetu.