Jezivo ubistvo u Subotici: Irena iskoristila opštu pometnju, ušla u sobu i u kanilu ubrizgala mužu cijanid

U ponovljenom postupku potvrđena je presuda iz marta prošle godine, pošto je utvrđeno da je Šarkanjeva kroz kanilu ubrizgala mužu otrov, i to dok su njene kolege pokušavale da ga reanimiraju na hitnom prijemu Opšte bolnice u Subotici.

Ubijeni Ištvan je u pratnji supruge, koja je bila medicinska sestra na Odjeljenju ginekologije, kobnog dana došao iz Horgoša zbog bolova u stomaku. Iako se loše osjećao, trebalo je da napusti bolnicu na osnovu pretraga koje su tada urađene. Dok je dežurna doktorka ispisivala dokumentaciju za otpust, on je čekao sa ženom i zetom, takođe medicinskim radnikom.

U jednom trenutku mu je pozlilo i hitno je prebačen u susjednu prostoriju, gdje je tim ljekara započeo reanimaciju. Prema svjedočenju jedne od medicinskih sestara, Irena je iskoristila opštu pometnju, ušla u sobu i u kanilu ubrizgala nekakav sadržaj iz šprica svom suprugu, koji je ubrzo preminuo.

- To je primjetio jedan od bolničara i upitao je: "Šta to radite?" Svi smo tada obratili pažnju na Irenu. Ona je izvadila špric iz kante za smeće i rekla da je to "akva" - posvjedočila je koleginica okrivljene.

Irena je i pred sudom tvrdila da je suprugu ubrizgala "akvu" i da nije kriva. I juče je to ponovila, dodajući: "Ko smatra da sam ga ubila, nosiće me na savjesti!"

- Nisam ubila muža. Nisam mu dala cijanid, niti je u špricu pronađen otrov. U bolnici sam mu dala "akvu" da bih mu razredila krv, a taj špric mi je bio u džepu. Užasno se osjećam zbog svega, ja sam sa suprugom imala skladan odnos - istakla je okrivljena.

Motiv do kraja suđenja nije potpuno objašnjen, iako se spekulisalo da je Irena ubila supruga iz osvete, jer ju je navodno godinama zlostavljao.