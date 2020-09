Jezivi detalji nesreće kojoj su poginuli dječaci: Majka je Petra držala u naručju dok je umirao

U udesu koji se dogodio u petak, oko 22 sata, na lokalnom putu u selu Gračac nadomak Vrnjačke Banje, poginuli su Petar N.(16) iz ovog sela i Aleksa G.(17) iz kraljevačkog prigradskog naselja Ribnica.

Više detalja o ovom udesu, kao i okolnostima pod kojima se dogodio biće poznato poslije istrage koja je u toku i obdukcije tijela nastradalih mladića.

Tek tada znaće se i vrijeme sahrane njihovih posmrtnih ostataka. Kako se pretpostavlja, do nesreće je došlo kada su njih dvojica, vozeći se motorom „jamaha“ od 125 kubika, najvjerovatnije zbog neprilagođene brzine izgubili kontrolu nad vozilom, sletjeli u kanal kraj puta i potom snažno udarili u obližnju ogradu.

Prema nezvaničnim informacijama Aleksa, koji je upravljao motorom, na mjestu je preminuo, dok je njegov drugar Petar povredama podlegao dva sata kasnije u Opštoj bolnici „Studenica“ u Kraljevu.

Kobne večeri mladići su se vozikali od obližnjih Otroka do Gračaca motorom koji su pozajmili od jednog drugara i sa samo jednom kacigom. Petar je, kako kažu, motocikle vozio još od malih nogu, dok je Aleksa prvi put sjeo za upravljač motora.

- Bili smo u posjeti u Gračacu kod moje sestre, a Aleksine tetke. On je otišao kod balona u Otrocima gdje se njegovi vršnjaci okupljaju. Vozikao se motorom sa Petrom, a zašto je odlučio da on sjedne za volan kada to nikada prije nije uradio, ni sam ne znam – kaže Aleksin otac, Tomislav G.

Prema njegovim riječima, Aleksina majka kao da je predosjetila šta će se dogoditi, pa je prije nesreće svog sina nekoliko puta opominjala da ni slučajno ne pokušava da on upravlja motorom.

I u porodici tragično nastradalog Petra N. tuga, bol, šok....

- Nema više mog dobrog dječaka koga je cijelo selo voljelo. Majka Danka ga je držala u naručju poslije nesreće. Bio je živ, ali teško povrijeđen. Preminuo je u bolnici – jecajući za Novosti priča Petrova baka Mitra N.

Njegovi drugari tiho dodaju da je Petar obožavao motore i da je bio vješt u upravljanju ovim dvotočkašima.

- Da je on vozio, možda se tragedija ne bi dogodila – gotovo u glas kažu drugari.

- I on i Aleksa bili su dobri momci. Bez njih, za nas više ništa neće biti isto.