Jeziva scena na putu: Kamion potpuno izgorio, drugi vozači pokušavali da gase buktinju

Potpuno izgoreo kamion na Iriškom Vencu u smeru ka Novom Sadu, stvaraju se kolone. Povređenih nema. Drugi vozači su pokušali da ugase požar aparatom, ali nažost nisu uspeli.

