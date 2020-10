Jeziv snimak: Migrant izvukao nož i zario ga u nesrećnog mladića

У последњих неколико дана у Београду, главном граду наше земље, дошло је до више напада на наше суграђане од стране илегалних миграната. Момак од 24 године избоден је у самом центру нашег лепог града. У Сремској улици која повезује Кнез Михајлову и Зелени Венац њему су нанешене тешке телесне повреде опасне по живот. Већ сутрадан догодила су се нова два инцидента. Један је пребијање младе девојке на Бранковом мосту. Нашу сестру напала су четири мигранта коју су је прво вређали, а затим и пребили. Други инцидент исте вечери забележен је у Пицином парку код Економског факултета.

