“Ja sam heroina i majka Srbije”: Sadija prkosna poslije optužnice za prebijanje policajke

Sadija Durmisi (37) prije nešto više od mjesec dana na pijaci “Vidikovac” u Beogradu nokautirala je komunalnu policajku Alisu Memetović nakon kraće rasprave.

Podsjetimo, Sadija je u trenutku kada je komunalna milicajka pokušala da je zadrži da ne ode, a u jednom trenutku i da joj "otme torbu" sa stvarima koje je na pijaci prodavala nelegalno van tezgi, udarila u glavu i nokautirala Alisu koja je zbog toga završila u Urgentnom centru. Nakon kraće potrage prodavačica Sadija je pronađena i uhapšena, a nakon nekoliko dana provedenih u pritvoru puštena je da se brani sa slobode.

Nemili događaj snimljen je i ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, a Sadija i Alisa podijelile su javnost u Srbiji. Mnogi su branili Sadiju, a bilo je i onih koji su je za sve krivili.

Nakon informacija da je Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu protiv Sadije Durmisi, ona se oglasila i otkrila kako se sada osjeća i kakvo je njeno viđenje cijelog događaja čiji je akter bila.

- U depresiji sam, pijem lijekove koje mi je prepisao psihijatar i traumiram se kad god negdje izađem. Duševno sam mnogo povrijeđena. Ipak, zahvaljujući našem narodu širom svijeta koji su me podržali i bili uz mene pokušavam da dođem sebi i da se borim i dalje za moju porodicu. Potrebna sam im, ja sam heroina, majka Srbije, volim naš narod i u Srbiji i u Evropi - rekla je Sadija za portal „Srbija Danas” i dodala:

- Uvijek sam se borila za pravdu i poštovala pravila. Kao što se pričalo, ona je htjela da me skloni, meni je poslije svega jasno da i njeni prodaju stvari, a ona je zloupotrebila ovlašćenje. Zato me je jurila do ulice, a nije mi ni prvo tražila ličnu kartu. Ja nju ne poznajem i ne živimo u istom naselju kako se pričalo. Maltretirali su me pred djecom i na njega su se drali, uvrijedili su me na nacionalnoj osnovi, a to nije snimljeno. Na snimku se vidi, na samom kraju, dokaz da je ona mene prvo udarila i ja sam onda tako odreagovala. Morala sam kao majka, nisam gledala da li je muško ili žensko ispred mene, da li je uniforma ili nije. Ja sam žensko i nečija majka, sestra, branim se - rekla je Sadija za ovaj portal.

Sadiji Durmisi se na teret stavlja napad na službeno lice i Tužilaštvo traži da ona bude kažnjena sa ne manje od dve godine zatvora. Prema aktuelnom Krivičnom zakoniku i članu 323 “ko napadne ili preti da će napasti službeno lice u vršenju službene dužnosti, ako je pri izvršenju dela službenom licu nanesena laka telesna povreda ili je prećeno upotrebom oružja, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do osam godina".

Ipak, Sadija se nada da do toga neće doći, jer snimak jasno pokazuje da se ona "samo branila, a ne i namjerno udarila milicajku". U članu 323 Krivičnog zakonika stoji i stavka da "učinilac ovog djela koji je bio izazvan nezakonitim ili grubim postupanjem službenog lica može se osloboditi od kazne", tako da postoji mogućnost da Sadija prođe "bez kazne".