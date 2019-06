Izbo ženu jer ga je prijavila za silovanje, pa se ubio

Ranjena žena i mrtav muškarac pronađeni su sinoć na Hvaru.

Slobodna Dalmacija piše kako je muškarac napao ženu pa je ubio sebe, a motiv je navodno prijava zbog silovanja.

Ove informacije nisu zvanično potvrđene.

Policija je oko 19 sati na Hvaru dobila dojavu da se u uvali Zenčište istočno od Jelse nalazi povrijeđena žena, a 24 sata saznaju da se radi o litvanskoj državljanki koja je na tijelu imala ubodne rane. Prevezena je u splitsku bolnicu, a prema posljednjim informacijama nije životno ugrožena.

U polju blizu mjesta gdje je bila povrijeđena žena policajci su pronašli mrtvog muškarca, doseljenika iz BiH starog između 65 i 70 godina.

"Prema dosad prikupljenim informacijama, njegova smrt nije nastupila kao posljedica kaznenog djela", objavila je PU splitsko-dalmatinska.

Slobodna nezvanično saznaje da se muškarac objesio.

Pišu kako je u utorak naveče nožem napao Litvanku, koja je slične dobi kao on. On je navodno pet puta ubo ženu. Navodno je namjeravao ubiti pošto se želio osvetiti jer ga je ona prije desetak dana prijavila za silovanje. Bio je i priveden na kriminalističku obradu. Tada se, prema nezvaničnim informacijama, branio da je to učinio jer mu je ona ostala dužna za izvođenje nekakvih građevinskih radova. O događaju je obaviješteno državno tužilaštvo, a više informacija trebalo bi biti poznato nakon uviđaja.