Iza sebe ostavio trudnu ženu i troje djece: Pronađeno tijelo Baneta, pijan ušao u vodu

Beživotno tijelo Baneta S. (40), koji je nestao u ponedjeljak, pronađeno je i on će biti sahranjen danas, saznaje Telegraf.rs. Bane S. je nestao u Dunavu kod Golupca. Prema mišljenju Đorđa Alimpijevića, koji ima kafanu na plaži gdje je nesrećni čovjek nestao, on je izgubio život zbog dugovanja.

- Bane je, kako su meni ispričali, prije nego što je otišao na plažu, bio u mojoj kafani vidno pijan. Popio je litar rakije i nekoliko piva i zatim je ušao u vodu. On je bio u dugovima i trebalo je da ide u zatvor zbog toga i mislim da je zbog toga takav ušao u vodu. Možda je želio, ne znam... - izjavio je za Telegraf.rs Petronijević.

Kako priča naš sagovornik, Bane je ušao u vodu i ubrzo se čuo njegov poziv u pomoć.

- Ljudi koji su bili na plaži su mislili da se šali jer je on bio veoma dobar plivač. Međutim, on je brzinski potonuo. Ljudi su sve to vidjeli, ali nisu uspjeli da mu pomognu jer su mislili da se šali - objašnjava olimpijski sportista.

Nastradali otac je bio pravi domaćin, kako kaže Petronijević. Radio je na farmi svinja. Iza sebe je ostavio trudnu ženu i troje djece.

- Banetov leš su pronašli juče ili preključe u blizini plaže gde je potonuo. Bio je okačen na neko drvo. Danas će biti sahranjen - izjavio je za Telegraf.rs Đorđe Petronijević, olimpijski sportista.