Iz zapaljenog kombija spasao povrijeđenog vozača

Hrabri Elvis Tuzlak, porijeklom iz Bosanskog Šamca, rizikovao je prije nekoliko dana u švajcarskom gradu Bernu svoj život spašavajući povrijeđenog vozača kombija. Njegov herojski čin utoliko je veći, jer niko drugi nije htio prići vatrenoj buktinji.

Izgubio svijest

Prema pisanju štampe u Švajcarskoj, u četvrtak, 16. aprila 2020, nešto poslije ponoći policija kantona u Bernu dobila je dojavu o saobraćajnoj nesreći. Kombi je na cesti zbog još nepoznatih razloga skrenuo s lijeve strane i udario u stablo. Nakon sudara, vozilo se zapalilo.

Pedesetsedmogodišnjeg vozača, koji je izgubio svijest, izvukle su dvije osobe, koje su se zatekle na mjestu događaja i odvele ga na sigurno. Jedan od spasitelja je Elvis Tuzlak, koji je odmah reagovao uklonivši vozača iz vozila i pruživši mu prvu pomoć.

U izjavi za Avaz hrabri Tuzlak pojasnio je da se nesreća dogodila u blizini štamparije u kojoj on radi. Povrijeđeni vozač kombija doživio je nesreću nakon što je preuzeo novine iz štamparije.

– Radim 200 metara od tog mjesta gdje se to desilo i moj drug je dolazio autom i vidio šta se desilo i mene nazvao. Rekao sam da dođe po mene i mi smo došli na lice mjesta. Tamo je već bilo nekoliko vozila parkirano i niko nije htio pomoći, jer je vozilo već bilo u plamenu. Pogledao sam u unutrašnjost vozila. Vozač je pao na suvozačevo mjesto i već je vatra na vozačevom mjestu zahvatila vozilo. Onda sam otvorio vrata, izvukao ga jedno pet metara na travu. Pet sekundi poslije, vozilo je eksplodiralo – ispričao nam je Elvis Tuzlak.

Srčani udar

Vozača je potom zbrinula ekipa Hitne pomoći, a potom su ga odvezli u bolnicu. Vozilo je brzo ugasila mobilizovana vatrogasna jedinica. Na mjestu događaja bili su kantonalna policija Berna i ostale spasilačke ekipe.

Tuzlak pojašnjava da je kasnije saznao da je 57- godišnji vozač doživio srčani udar.

Istakao je još jednom svoje ogorčenje zbog činjenice da su na licu mjesta prije njega bila četiri vozila i da su ljudi, vidjevši vatru, okrenuli glavu. On to nije uradio iako je i on mogao da nastrada u eksploziji koja je uslijedila.

– Hoću da kažem da nismo svi isti. Po meni, nije bitno ko si ni odakle si, ni koje si boje, čovjek je čovjek i trebalo mu je pomoći – kazao je ovaj hrabri 33-godišnjak.

Elvis Tuzlak već 18 godina živi u Švajcarskoj. Oženjen je i otac je tromjesečne djevojčice.