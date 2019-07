Policija je nakon nekoliko dana traganja uhapsila Igora M. (35) iz Velike Plane zbog sumnje da je petak iz auta u pokretu pucao iz krateža u sugrađanina Branka N.

Napad se dogodio prošlog petka ispred jednog restorana u centru Velike Plane, a u neposrednoj blizini policijske stanice. Kako se sumnja, Igor M. je iz automobila u pokretu pucao iz puške "kratež" na Branka N. zvanog Vlada Buljavi.

"On je Branka ranio u desnu nogu i pokidao mu prste desne ruke. To se sve dešavalo na 200 metara od policijske stanice" - kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Napadač je zatim, istim vozilom pobjegao sa lica mesta. Policija je brzo reagovala i kao osumnjičenog označila Igora M. za kojim se od napada intenzivno traga. Ranjeni mladić prevezen je u bolnicu, gde je operisan. Kako saznaje "Blic", njemu su tri prsta amputirana.

Ono što je interesantno jeste da je Igor M. prije mjesec dana takođe napao Branka na ulici.

"Presreo ga je na ulici i izvadio nož i krenuo na njega. Međutim, i Branko je bio naoružan pištoljem i kada su se ustremili jedan na drugog uhvatili su ih policajci koje nisu prethodno videli u svojoj blizini" - kaže izvor.

Kako se sumnja, iza sukoba stoji kriminal jer su, prema riječima izvora, obojica dobri poznanici policije.

"Vlada Buljavi je poznat kao kamatar, ali povezivan je i s drogom. Igor ima dosije kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. On je i pre 12 godina ranio mladića u tuči na stadionu u Velikoj Plani" - dodaje izvor.

Pucao u momka prije 12 godina

Kako su mediji prenijeli tog februara 2007, nakon kraće svađe na fudbalskom terenu "Morava", Igor M. je Pavlu R. zadao više udaraca rukama, zatim potegao pištolj i ispalio metak iz neposredne blizine koji je mladića pogodio u nogu. Igor je pobjegao sa lica mjesta i za njim je raspisana potjernica, a zbog nasilničkog ponašanja policija je privela trojicu muškaraca koji su učestvovali u tuči.

Osim srpskih medija o Igoru M. pisali su i italijanski mediji prije pet godina, kada je uhapšen nakon više od dvije godine skrivanja pod identitetom svog brata.

Italija: Odali ga tetovaža i ožiljak

Naime, kako su tada prenijeli italijanski mediji, Igor M. on se iza rešetaka u ovoj zemlji našao 2012. godine, kada je u junu te godine pušten iz pritvora. Međutim, samo par mjeseci kasnije Igor je počinio oružanu pljačku. On i još jedan muškarac upali su u prodavnicu usred noći i prijetili radniku da će pucati da bi zatim iz radnje uzeli 2.000 evra i pobjegli sa lica mjesta.

Policija je zbog ovoga za njim tragala skoro dvije godine, a on je, ispostavilo se nakon hapšenja, živio potpuno rasterećeno u Vićenci pod lažnim identitetom. Međutim, nakon višemjesečne istrage policija mu je ušla u trag i napravili zasjedu jedne večeri ispred kuće u kojoj je živio. On je mislio da će se izvući sa pričom da "on nije Igor, već njegov brat", međutim policija je pretresom njegovog automobila i stana pronašla i pasoš, ličnu kartu i vozačku dozvolu.