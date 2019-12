Istraga protiv policajaca: Pustili pijanog vozača, on izazvao tragediju

Amir Grahić i Edin Habibović, policajci iz Kaknja, suspendovani su jer su kroz naplatne rampe pustili pijanog vozača K. J., koji je zatim izazvao nesreću u kojoj su poginuli K. J. i muzičar Alen Omerbašić, potvrđeno je iz Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.



"Nakon toga će uslijediti i donošenje tužilačke odluke", kaže Mirna Poljac, portparol Tužilaštva ZDK.

Podsjetimo, suspendovani policajci zaustavili su vozača K. J. Iako je bio vidno pijan, policajci su ga propustili. Tu, međutim, nije kraj njihove traljavosti, koja je, na kraju, koštala dva života, prenosi Avaz.

Nakon što su pustili K. J., on je došao do naplatnih kućica na autoputu, ali je bio toliko pijan da nije mogao sam uzeti karticu. To su za njega uradili policajci iz Kaknja Grahić i Habibović. Jedan od njih je, prišao rampi, uzeo karticu i dao je K. J., koji je, onda, nastavio vožnju na auto-put, ali u suprotnom smjeru.

Kako je otkrio policajci su prethodno, desetak metara od rampe, gdje je, inače, često pozicionirana patrola i gdje se vrši kontrola vozača i vozila koji ulaze na A-1, zaustavili vozača "škode" i razgovarali s njim.

Umjesto da ga isključe iz saobraćaja i sankcionišu, oni su ga pustili. U nastavku noći dogodila se stravična nesreća, oko 3.30 sati u mjestu Tičići.

Ubrzo su se medijima proširile stravične fotografije posljedica direktnog sudara "škode" i BMW. Iz smrskanih vozila izvučena su tijela vozača škode K. J. iz Kaknja i mladog harmonikaša Alena Omerbašića, koji je upravljao BMW.

Vozač "škode" iz Kaknja uspio je tako doći do Tičića, ali je u tom trenutku naišao BMW. Od siline udara, iz oba automobila ispali su motori. Uviđaj je pod nadzorom tužioca trajao više sati.

Pored suspenzije iz službe, Tužilaštvo ZDK vodi istragu protiv Grahića i Habibovića.