Istraga protiv Pandže i Aleševića

Tužilaštvo BiH donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Marka Pandže i Nermina Aleševića. Oni se sumnjiče da su počinili krivično djelo primanje i davanje dara ili drugih oblika koristi. Nakon što je 21. maja objavljeni snimak u medijima prouzrokovao veliko interesovanje javnosti, Tužilaštvo BiH je hitno pokrenulo istragu. U ovom predmetu saslušan je veći broj svjedoka.

"U konkretnom predmetu istrage, provođenjem istražnih radnji, prikupljeni su dokazi i donesena je naredba o sprovođenju istrage kojom su obuhvaćeni osumnjičeni Marko Pandža i Nermin Alešević zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela primanje i davanje dara i drugih oblika koristi a da je Alešević počinio i krivično djelo neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje", poručili su iz Suda BiH.

Član VSTS-a Goran Nezirović, na današnjoj sjednici, zatražio je kolektivnu ostavku. Stigao mu je odgovor od rukovodstva Savjeta da dobro razmisli šta govori i da pokuša da shvati da je u ovom slučaju u pitanju orekstrirana kampanja koja za cilj ima preuzimanje kontrole nad pravosuđem. Dosta je uplitanja stranaca u naš rad, poručuje potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, upirući prstom i u visokog predstavnika.

"Ovdje se radi o sudskim procesima gdje su stranci pokušali uticati na naše nosioce pravosuđa. Ako treba da me osude, neka me osude. Ne mogu ambasade voditi politiku pravosuđa. Mene ne treba prozivati Goran Nezirović da dam ostavku, pogotovo što zna da je ovo orkestrirano da se traži kolektivna ostavka da bi se riješili pojedinih članova Vijeća koji smetaju, to me pogotovo opredjeljuje da ne razmišljam o takvim stvarima", kaže potpredsjednik VSTS, Ružica Jukić.

Milan Tegeltija se prije nešto manje od mjesec dana našao u centru optužbi za korupciju. Pojedini mediji su pisali da je Tegeltija uhvaćen kako prima novac, iako se na snimku jasno vidi da nikakav novac nije uzeo. Predsjednika VSTS-a su podržali članovi Savjeta i dali mu jednoglasnu podršku da i dalje ostane na čelu tog pravosudnog tijela, ali i da se pokrene postupak protiv odgovornih.

Disciplinsku tužbu i zahtjev za suspenziju predsjednika VSTS-a, kao nedopuštene, odbacila je Prvostepena disciplinska komisija te institucije. Tužba i zahtjev za suspenziju koji je zbog snimka susreta sa Nerminom Aleševićem podnijela Kancelarija disciplinskog tužioca, odbačeni su, između ostalog, jer je tužba podnesena protiv Milana Tegeltije kao sudije Osnovnog suda u Banjaluci, a ne kao predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.