Istraga proširena na 100 osoba: Koji profesori su uzimali novac?

Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona zatražilo je od Kantonalnog suda u Bihaću produženje pritvora za dva mjeseca za devet osoba koje su uhapšene u akciji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) kodnog naziva “Pero”, a odnosi se na lažne diplome.

U ovoj akciji SIPA, koja je provedena prije mjesec, uhapšene su 22 osobe, ali je pritvor tada predložen za deset osoba, među kojima je prvoosumnjičeni Admir Hadžipašić, bivši delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH i Skupštini USK te nekadašnji generalni sekretar A-SDA. Osim Hadžipašića, pritvor je određen i Goranu Laloviću, Zuhri Hadžipašić, Sadini Šehić, Sulji Suljiću, Asmiru Nuhiću, Ismeti Kovačević, Nermini Ćivić, Selmiru Haurdiću i Senadu Ćoraliću.

Iz izvora bliskih istrazi Avaz saznaje da je razlog zašto se sada traži pritvor za devet umjesto deset osoba taj što je blagajnica, koja je zaposlena u Centru za obrazovanje „Vita Plus“ u Cazinu, čiji je osnivač Hadžipašić, priznala krivicu i pristala na saradnju s Tužilaštvom. Njoj je Hadžipašić rođak.

Ona je u detalje objasnila kako je vođena evidenciju o uplatama novca za izdavanje lažnih diploma.

– Istraga je sada proširena na ukupno 100 osoba. Ranije smo obrađivali 58 osoba, sada je to udvostručeno. Pogotovo što su sad pod istragom i profesori koji su primali novac, a nisu održali nijedno predavanje – kaže izvor iz Tužilaštva.

Cijena jasna

Tužilaštvo USK sumnjiči ih da su izdali na stotine lažnih diploma i oštetili budžet za 200.000 KM.

Kako smo ranije objavili, diplome su koštale od 1.000 do 25.000 KM. Tako se cijena diplome za osnovnu školu kretala od 1.000 do 1.400 KM, a za srednju od 5.000 do 10.000 KM. Za diplomu “jačeg” fakulteta radi sticanja zvanja inžinjera osumnjičeni su uzimali i do 25.000 KM. Fakultetske diplome koštale su od 15.000 do 25.000 KM.

Računi blokirani, škole zatvorene

Izvor tvrdi da su sve škole koje su pod istragom sada zapečaćene, a da su uspjeli dobiti i sudske naloge za blokadu svih računa i velikih finansijskih sredstava u bankama.