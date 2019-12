Ispovijest žrtve Malčanskog berberina: Prijetio je da mi ubiti majku ako ne pristanem

Prva žrtva Malčanskog berberina, silovatelja Ninoslava Jovanovića, tada trinaestogodišnja N. S. (26) danas je srećno udata i ima dva preslatka djeteta. Ona živi u Nišu, a mediji su je pronašli prošle godine poslije odluke suda da se Jovanović pusti na slobodu poslije devet godina robije, ako mu je izrečena kazna 12,5 godina.

Malčanski berberin je 2005. godine odveo tada dijete N. S. u neku kuću i tu je obljubio, ali ju je prije toga ošišao. Kasnije je pokušao da siluje i drugu djevojčicu, ali mu je ona nekako pobjegla.

- On se tog dana pojavio na vratima naše kuće, zazvonio, a tu smo bili brat i ja. Imala sam dugu lijepu kosu i on mi je rekao da može ta kosa da se ošiša i proda, a onda bi kao dijelili zaradu. Nije spominjao koliko novca bi to bilo, ali smo prihvatili poziv. Tada su bili izlijepljeni natpisi po gradu da se otkupljuje kosa i pomislila sam da to ima veze s tim. Onda smo brat, ja i on krenuli bulevarom. Nešto smo pričali i ne sjećam se kako se to dogodilo da je moj brat trebalo da se vrati kući. Nastavili smo da pješačimo on i ja - rekla je za Kurir svojevremeno N. S.

Ona kaže da su išli pješaka sve do neke vikendice, ali ne može da precizira gdje je to bilo.

Odveo je u zabačenu kuću

- To je bila nekakva kuća, malo zabačena, između Gornje i Donje Vrežine. Na ulici ništa nije slutilo da će učiniti jedno takvo monstruozno djelo. Kada smo ušli, odmah je postao drugačiji. Počeo je svašta da prijeti, ako ne uradim ono što želi. U jednom trenutku mi je rekao da ne mogu da pobjegnem jer oko kuće on ima "svoje ljude" - priča N. S.

Strašni trenuci, prijetio da će mi ubiti majku i brata

- Bila sam preplašena zato se mnogo toga i ne sjećam. Onda je rekao da zna moju porodicu i da će mi ubiti majku i brata ako ne pristanem. To su bili strašni trenuci mog života, a ne znam period vremena koliko je to trajalo. Poslije svega mi je rekao da mogu da idem i ja sam se pješke vratila kući. Zbog svega toga njemu nije mjesto u zatvoru nego u ludnici - dodaje.

Ona je istakla da je poruka svim roditeljima da dobro povedu računa s kim im djeca stupaju u kontakt.

Imam utisak da njega neko štiti

- Vidjela sam se sa drugom djevojčicom koju je pokušao da siluje, isto je tako postupio. Kasnije smo nekako prekinule kontakt. Nju je spasilo to što su mještani u blizini te vikendice vidjeli njega sa djevojčicom tako da mu je umakla. Pročitala sam negdje da je tučen kada je bio mali i momak i kao da je to razlog što je to uradio. To je još jedan dokaz da je za specijalizovanu zdravstvenu ustanovu. Svih ovih godina imam utisak da neko njega štiti. Zna se kako takvi prolaze u zatvoru, a njemu se ništa nije dogodilo i još je pušten 3,5 godine ranije iz zatvora - kaže N. S. koja živi u jednom niškom naselju.

Monstrum je, podsjetimo, 2005. osuđen na 15 godina robije zbog silovanja, zlostavljanja i iživljavanja nad N. S, koja je tada imala samo 12 godina. Međutim, Apelacioni sud mu je smanjio kaznu sa 15 na 12 godina zatvora poslije čega je pušten na slobodu.