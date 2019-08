Ispovijest Sarajke koja je upucala muža: Tukao me je, drogirao se i kockao

Ajla Sadiković, vojnik Oružanih snaga BiH, je u pritvoru, zbog toga što je nedavno upucala svog supruga. Ona je sada pred tužiocima u potresnoj izjavi prenijela svu teškoću života u braku s Denisom.

"Pokušavali smo da dobijemo dijete, Denis me prebio na mrtvo ime, samo se kockao i drogirao", rekla je ona.

Kocka i droga

Ona je navela da je Denis kockao i drogirao se te da je svoj život pokušao srediti kada su počeli da žive zajedno, a njegova majka, koja radi za UN, sredila mu je posao u Africi.

"Denis je pozajmljivao novac i sve gubio kockajući. Ostala sam s njim da bi mu pomogla da izađe iz tog pakla. Digla sam kredit, jer su ga ganjali kamatari. Pokušavali smo i da dobijemo dijete, pa sam digla kredit za vantjelesnu oplodnju. Denis je prije nego što će se za stalno vratiti u Sarajevo napravio prestup u Africi i bile su velike šanse da će izgubiti posao. Kad smo radili vantjelesnu oplodnju, otišli smo u Budvu i tamo me prebio na mrtvo ime", opisivala je Ajla život s Denisom.

Prema njenim riječima, u Budvi je Denis založio pasoš u kockarnici, jer je izgubio sav novac. Kazala je da ju je Denis i prije tri godine brutalno pretukao te da je poslije njegovog odlaska u Afriku i saznala da je vara s izvjesnom Marijom, zbog čega je zatražila razvod.

"Insistirao je da čuvam kuću i auto, jer će mu ga kriminalci zapaliti. Prije nego što će doći, pokupila sam stvari i otišla kod svoje majke. Svaki kontakt koji smo imali bio je u vezi sa obećanjem da će platiti rate kredita, ali on to nije učinio. Tražila sam od njega da uzme svoje stvari, ali on je tražio spojler od auta koji mu je trebao. Insistirao je da sazna sa kim se zabavljam i s kim izlazim", kazala je Sadiković.

Upravo je taj spojler bio razlog zbog kojeg su se Ajla i Denis sastali 24. jula u kafiću, kada je došlo do svađe i pucnjave.

Kad su došli na Merhemića trg, Ajla je ubacila spojler u gepek njegovog auta. Denis je pio cijelu noć i oteo joj je ključeve od “renoa”, jer je shvatio da je došla autom svoje kolegice, a ne nekog momka.

"U kafiću je pio pivo. Tražio je moj mobilni telefon i nisam htjela da mu dam, a onda mi je oteo torbu i počeo da pretražuje. Rekao mi je 'Da li to nosiš pištolj', a ja sam rekla da uvijek nosim. On je rekao da i on ima. Oteo mi je ključeve od auta i rekao da ide da traži telefon u vozilu. Optuživao me je da nešto krijem i da sam zato telefon ostavila u autu", pojasnila je Sadiković.

Kada su izašli iz kafića i krenuli prema njenom autu, za nju je tada nastao pakao. Otvorio je suvozačeva vrata ugurao ju je u vozilo i počeo je da je tuče nogama po licu i da je šutira.

"Jako me udario po licu, oduzela mi se noga, zateturala sam se. Rekao je da će me ubiti i da će mi ubiti majku i nestao u pravcu mosta. Mislila sam da će neko pozvati policiju, a on je samo nestao" ispričala je Ajla.

Otrčala je tada do svog auta na parkingu i taman kad je htjela da sjedne u retrovizoru je ugledala Denisa kako trči prema njoj. Kada se desnom rukom uhvatio za leđa, Ajla je iz tašne izvukla svoje oružje.

"Na putu do Konga Denis je prokockao svoju platu. Svaki mjesec sam podizala 500 dolara s Denisove plate za njegove troškove, tako da nisam podizala svoju platu. Međutim, tih 500 dolara nije bilo dovoljno da pokrijem njegove dugove. U martu je Denis bio u Sarajevu i posvađao se s majkom i otišao je od kuće. Na transakcijama sam vidjela da posuđuje velike količine novca od kolega. Molila sam ga da dođe kući i da ne kocka, a on je dolazio samo da se presvuče. Poslije svega otišla sam kući kod svoje majke", izjavila je Ajla.

Pištolj nosila svaki dan

"Ni u jednom momentu nisam imala namjeru da ga upucam. Pištolj nosim svaki dan otkako je Denis govorio svojim drugovima kriminalcima da ga nosim i da mi ga treba ukrasti. Želim dodati da mi je žao, namjera mi je bila samo da ode, da me pusti. Nisam željela da ga povrijedim čak ni u momentima kada me tukao", rekla je Ajla.

Ljubomora i prijetnje

Ajla ga je zamolila da joj donese ključ od stana da uzme indeks i da joj da novac za rate kredita, na šta je on pristao. Kritičnog dana ujutro u osam sati ga je prozvala da pita je li spreman da se nađu. Već taj razgovor je za nju bio neugodan. Rekao joj je da zna da je “megan” koji je koristila od nekog njenog frajera, a ona je, da bi dokazala da je auto od njene kolegice, morala slikati kupoprodajni ugovor.

"Uradila sam to jer je bio u mom naselju i zaprijetio da će zapaliti auto, a kako je nasilna osoba, znala sam da će to i uraditi", pojasnila je Sadiković.