Ispovijest radnika kod kojih je odbjegli ubica kupovao pivo i cigarete: Vidio je da smo ga prepoznali

Nakon opsežne policijske potrage za ubicom, turskim državljaninom Canerom Taylanom, policija ga je danas oko 14 sati uhapsila u napuštenoj kući u naselju Raško Polje, nekoliko kilometara od Viteza.

Ubica je uhvaćen zahvaljujući prijavi radnika sa lokalne benzinske pumpe, kod kojih je u dva navrata kupovao cigarete i alkohol.

Nosio kapu i masku

- Došao je pješke sinoć oko 20.25 sati iz pravca Busovače. Uzeo je nekoliko piva i otišao ponovo u pravcu Busovače. Radnom kolegi je bio sumnjiv, obzirom da se vidjelo da mu naš jezik nije maternji. Malo je, kako ja to kažem, zanosio. Nismo bili sigurni je li to on, obzirom da je imao kapu i nosio masku. Kolega je nazvao policiju i prijavio - rekao je radnik Alaudin.

Nedugo nakon toga, kaže, vratio se i kupio cigarete i tri upaljača.

Prepoznali ga

- Ponovo iz istog pravca došao je, pozdravio nas sa selam alejkum, kupio cigarete i tražio još neke ženske cigarete i tri upaljača. Nakon toga bilo mu je jasno da ga gledamo i da smo ga prepoznali, te se uputio u istom pravcu odakle je i došao - kazao je on.