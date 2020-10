Ispovijest pretučenog i silovanog mladića: Tri sata su se iživljavali, molio sam ih da me ne ubiju

Slobodan Popov (19) iz Bele Crkve kaže da su ga M. N. i N. M. na silu odveli u sobu, šutirali ga, udarali šipkom i tjerali ga da ih oralno zadovoljava.

M. N. me u ponedjeljak presreo na ulici oko 23 sata. Uhvatio me pod ruku i na silu odveo u sobu. Sa njim je bio i neki dečko koji ima čiroki frizuru. Kasnije sam saznao da je to N. M.

Više od tri sata su me mučili. Udarali su me šakama, šipkom, šutirali me, tjerali da ih oralno zadovoljavam, a taj sa čirokanom me je na kraju i silovao. Molio sam boga i njih da me ne ubiju.

Nesrećni mladić kaže da nije tačno da je on dobrovoljno otišao u sobu strave. - Čim su me uveli, počeli su da se iživljavaju, iako sam ih molio da prestanu. Plakao sam i dozivao pomoć, ali me niko nije čuo od preglasne muzike koju su pustili. Dok su me tukli i silovali, pušili su marihuanu i pili pivo. Tjerali su i mene, ali ja nisam htio. Samo sam ih molio da mi daju vodu, jer sam bio žedan, a oni su se pomokrili u flašu i dali mi da popijem, da bi napravili foru - prepričava strahotu kroz koju je prošao nesrećni mladić.

Slobodan kaže da trpi jake bolove u grudima, a primjećuje se i da otežano govori. - N. M. mi je držao šrafciger na vratu i tjerao me da oralno zadovoljim ovog drugog. Bilo mi je muka i kada sam odbio, uslijedile su žestoke batine. U jednom trenutku sam pao na pod, a N. M. je zamahnuo nogom da me šutne u glavu. Postavio sam ruku da se zaštitim i tada mi je slomio dva prsta - priča žrtva nezapamćenog zlostavljanja.