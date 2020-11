Mislio sam da je možda nešto bilo u saobraćaju, jer je tog dana otišla na čas frule biciklom. Ali, kada mi je žena rekla da je više nećemo slati na časove frule, shvatio sam da se nešto dogodilo - kaže otac djevojčice koji je policiji prijavio poznatog frulaša M. C. iz Brusa zbog sumnje da je po grudima dodirivao njegovu desetogodišnju kćerku!

Otac djevojčice koju je dodirivao frulaš rekao je da je tog dana kada se vratio kući primijetio da nešto nije u redu. Rekao je da mu je supruga odmah rekla da se nešto dogodilo njihovoj kćerki.

Kako kaže, supruga mu je ispričala da je razlog taj, jer je učitelj djevojčicu dodirivao po grudima.

"Zastao sam i pomislio da li je to moguće. Pitao sam je kako je to radio i koliko dugo. Ali, kada mi je rekla da je to trajalo sve vrijeme dok je ona zapisivala ono što joj je pričao, poludio sam", priča ovaj otac.

Kaže da je u trenutku pomislio da ode kod učitelja i sam razriješi stvar, ali je onda uz konsultaciju sa porodicom odlučio da ga prijavi policiji.

"Djevojčica i supruga su otišli u Centar za socijalni rad kod psihologa, a onda zajedno u policiju na razgovor. Kada su nas sve ispitali, određen mu je pritvor", objašnjava otac.

F.C. je pritvor bio određen kako ne bi uticao na svjedoke. Kako su saopštili iz suda, nakon što su svi svjedoci saslušani, on je pušten na slobodu.

Frulaš je pušten u ponedeljak iz pritvora, i istog dana mu se izgubio svaki trag, a njegova žena je projavila nestanak.

"Kada sam čuo da su ga već pustili nisam mogao da vjerujem. Odmah sam otišao u policiju i zatražio zaštitu. A djevojčicu svakog dana vodimo u školu. Policija nas čuva ispred kuće. Ne znam da li je taj čovjek sposoban da nešto uradi", priča otac.

Pobjegao kroz prozor kupatila

Frulaš iz Brusa, M. C. (64), nestao je 16. novembra nakon što je pušten iz pritvora i policija intenzivno traga za njim, potvrdila je za "Blic" njegova porodica.

Kako saznaje "Blic", porodica poznatog frulaša, koji je prošle nedjelje priveden zbog sumnje da je vršio nedozvoljene polne radnje nad desetogodišnjom djevojčicom u Brusu, prijavila je njegov nestanak u ponedjeljak. Istog dana M. C. je pušten iz pritvora Okružnog zatvora u Kruševcu, koji mu je ukinut nakon što su saslušani svi svjedoci u ovom slučaju.

Kako je za "Blic" potvrdio brat od strica M. C. njega policija, ali i njegova porodica traži od ponedeljka, a kao objašnjenje za njegov nestanak navodi da "nije mogao da podnese poraz koju je doživio".

"Njega su lažno optužili za silovanje, on je ispričao sve do detalja kako je bilo. Lijepo je rekao majci te djevojčice da je ne dovodi samu kod njega, ali ga ona nije poslušala. Sumnja se da su u to umiješani ljudi iz raznih udruženja u koja je on bio učlanjen. On je sigurno otišao jer nije mogao da podnese pritisak, sramotu i poraz", tvrdi za "Blic" brat osumnjičenog frulaša.

Podsjetimo, u Rasinskom okrugu M. C. je poznat kao osnivač Kulturno-umetničkog društva "Kopaonička frula", koje postoji od 2013, a osim što je frulaš, on je i slikar, freskopisac, duborezac. Lokalni mediji su redovno pratili sve njegove aktivnosti, otvaranje izložbi, koncerte, učešća na saborima i festivalima izvorne muzike, humanitaran rad...

U žiži javnosti, osumnjičeni se našao i krajem marta, kada je zajedno sa svojim frulašima, svako veče, izvodio narodne pjesme, ali i himnu Kine u znak zahvalnosti ovoj državi zbog njihove podrške Srbiji u borbi protiv korone.

Nakon vijesti o njegovom privođenju zbog dodirivanja djevojčice po grudima, na društvenim mrežama oglasilo se još nekoliko djevojaka koje tvrde da su slične neprijatne situacije doživjele s njim kada su bile mlađe.

Policija istražuje da li postoji još slučajeva.