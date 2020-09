Ispovijest mladića koji je brutalno pretučen od strane rođaka: "Govorili su, vidi ga još je živ"

Tukli su me u glavu. Vukli me, udarali u testise. Psovali su mi majku i govorili su: "vidi ga, j*** majku, još je živ". Kazao je ovo u šokantnoj ispovijesti za "Dnevni avaz" Eldin Buljina (20), mladić iz Mostara koji je 14. septembra brutalno pretučen u mjestu Bukovlje kod Konjica. On je nakon oporavka detaljno ispričao ko je i kako ga tukao tog dana.

- Zvao me komšija da mu popravim traktor. Otišao sam do njega da to uradim i kada sam krenuo od njega oni su iskočili iz žubnja i počeli da me udaraju. Prvo sam vidio Safeta Brkića koji je u rukama imao paliju. Onda su izašli i ostali. Tukli su me, vukli, bacili u provaliju. Osjetio sam kako je jedan od njih uriniriao po meni. Čuo sam kako govore "da smo imali pištolj, da mu skratimo muke" - prisjeća se najgoreg dana u svom životu Eldin Buljina.