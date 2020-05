Ispovijest krvnički pretučenog vozača cisterne: "Tukli su me u glavu i bubrege"

Slobodan Balabanovića (59), vozača cisterne u šabačkoj "Eliksir grupi" pretukla su prošlog utorka trojica muškaraca kada je izašao iz vozila da vidi zbog čega ga gađaju kamenjem.



Kako navodi Balabanović, te večeri, posle 21 sat, vraćao se iz "Eliksira" u Prahovu gdje je istovario sumpornu kiselinu. Incident se dogodio ispred kafane u naselju Prahovska kolonija u neposrednoj blizini hemijske industrije. On kaže da su ga napala trojica muškaraca, nakon što je reagovao kada je jedan od njih kamenom oštetio šoferšajbnu.

- Stao sam i pitao ga zašto je to uradio, on je počeo da me psuje, a zatim se u raspravu uključio još jedan vrijeđajući me. Vidio sam da neće dobro da bude, pa sam potrčao da dođem do kapije "Eliksira" i pozovem obezbjeđenje, ostavivši cisternu upaljenu - priča Balabanović.

Za njim su, kaže, krenuli i izgrednici i stigli ga nakon nekoliko metara, oborivši ga na zemlju. Udarali su ga i rukama i nogama, tražeći 100 evra.

- Jedan je vikao: "Daj 100 evra" i šutirao me. Udarao me je i drugi nogom, a treći pesnicama u glavu, bubrege. Sklupčao sam se i vikao: "Dosta, dosta više". Međutim, nisu prestajali. Čini mi se da sam vidio da je prošao jedan kamion prema luci. Poslije su mi rekli da su kolege iz tog kamiona zvale obezbjeđenje - nastavlja Balabanović, koji je iz "okršaja" izašao sa mnogobrojnim hematomima i modricama na glavi, zbog čega je u bolnici proveo dva dana.

- Ne znam koliko je trajalo. Odjednom se zaustavila "lada", iz nje su izašla trojica kolega iz obezbjeđenja, ali su ovi i na njih skočili da ih biju. Kolege su me ugurale u automobil, pozvale su Hitnu pomoć i policiju. Završio sam na neurologiji sa traumom, povredom glave, nosa, otokom i modricama na oba oka. Sad sam na bolovanju - kaže Balabanović.