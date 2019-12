Ispovijest djevojke koja je umjesto manekenke postala žrtva trgovine ljudima

Pokazao mi je dvojicu momaka i rekao da mi je to prvi posao. Pitali su me da li hoću da se sama skinem ili da me oni skinu i od tada kreće pakao. Konstantno sam bila drogirana, u toj kući je bilo još desetak djevojaka iz Crne Gore, Srbije, BiH, dio je potresne ispovijesti djevojke iz Srbije koja je, želeći da sebi obezbijedi bolju budućnost postala žrtva trgovaca ljudi, nekih od najprefidnijih predatora današnjice.

Statistika je svakako poražavajuća. Prema podacima Centra za zaštitu trgovine ljudima, samo tokom prošle godine 76 osoba palo je u ralje trgovine ljudima. Od tog broja, 71 osoba je srpske nacionalnosti. Jedna djevojka odlučila je da progovori o hororu koji je preživjela kada je postala žrtva trgovaca ljudima, a, kako je navela sve je počelo iz želje da sebi obezbijedi sigurniju finansijsku situaciju. Umjesto bolje budućnosti, jezivu stvarnost kreirala joj je žena u koju je imala povjerenje. – Pitala me da li hoću da se bavim modelingom. To mi je bilo super, a i trebao mi je novac. Vratila sam se u Srbiju, moji su bili protiv toga, ali kada sam vidjela gdje i kako živi bila sam rješena – počinje svoju ispovijest. Kako je objasnila, sa ženom čiji identitet nije otkriven, imala je nadasve prijatan odnos, a onda joj je jednog dana i ugovorila sastanak sa modnim agentom. – Pitao je da li bih mogla da se slikam u donjem vešu. Nije prošlo ni 24 sata, ona je došla i rekla: “Hans ti je namijestio posao, imaćeš prvi angažman” – navela je djevojka i pomenula da je bila oduševljena. Ipak, entuzijazam je ubrzo poljuljan jer je shvatila da je Hans zapravo Srbin. Naime, on joj je na našem jeziku tražio pasoš, što joj je odmah bilo čudno. – Rekao je da je to zbog mojih ličnih podataka. Pokazao mi je dvojicu momaka i rekao da mi je to prvi posao. Pitali su me da li hoću da se sama skinem ili da me oni skinu i od tada kreće pakao. Konstantno sam bila drogirana, u toj kući je bio još desetak djevojaka iz Crne Gore, Srbije, Bosne… – opisala je horor u kom se zadesila. Kako kaže, uvijek su ih čuvala četvorica muškaraca, ali jednog dana se ukazala prilika za bjegom. – Tog dana je bio samo jedan koji nas je čuvao. Jedna devojka je riješila da pobegne, on je pošao za njom, tukli su se i ja sam iskoristila priliku i pobjegla iza njegovih leđa i spasila se – ispričala je. Trgovina ljudima je najbrže rastuća grana kriminala Trgovina ljudima jedna je od najvećih i najprofitnijih grana kriminalnih aktivnosti, rame uz rame stoji zajedno sa trgovinom narkoticima, oružjem i pranjem novca. Prema pojedinim podacima u pitanju je najbrže rastuća grana kriminalne industrije koja ostvaruje profit veći od 152 biliona dolara na godišnjem nivou. U savremenom, modernom dobu, kada je internet postao plodno tle za lov na žrtve, kao jedan od najčešćih vidova vrbovanja žrtava su lažni oglasi za posao. Iz udruženja “Astra” su za Blic objasnili da je zbog toga pristup žrtvama danas jednostavniji, lakši i manje vidljiv nego što je to bio ranije. O tome kako da sami provkerite poslovnu ponudu i ne upadnete u kandže trafikinga, navode nekoliko koraka. Prije svega, napominju, potrebno je voditi računa o tome gdje ste vidjeli oglas za posao i od koga ste dobili ponudu, ali i obratiti na sadržinu samog oglasa. – Moramo da budemo svjesni da veći dio žrtava ulazi u lance trgovine ljudima tako što povjeruje u lažne ponude za posao, tako da ekonomska nestabilnost, kako opšte društvena tako i lična, predstavljaju faktor rizika kada su potencijalne žrtve u pitanju – objašnjava Hristina Piskulidis iz Astre.