Isplivali novi potresni detalji: Izbo djevojku 30 puta, a onda je grlio do bolnice

Violetu Jošić (19) bivši momak Dušan Petronijević (34) usmrtio je u nedjelju u selu kod Koceljeve tako što joj je nožem nanio više od 30 uboda po tijelu!

Djevojka je u borbi sa pomahnitalim dječkom zadobila i brojne posekotine u predjelu vrata i glave.

Monstrum je djevojku usmrtio u njenoj sobi, nakon što se vratila sa posla iz treće smjene. Kobnog jutra Dušan je došao do njene kuće i rekao Violetinom ocu, koji nije znao da su njih dvoje mjesec dana ranije raskinuli, da je došao da je iznenadi. Nesrećni čovjek nije slutio ništa i krvnika je pustio u kuću...

"Da li su se raspravljali, šta je u sobi bilo kada je Violeta došla s posla to niko ne zna. Njen otac nije ni znao da su se prije toga posvađali i raskinuli", priča neutješna familija ove porodice.

Ubica je sa sobom ponio nož od kuće. Krvavo oružje nosio je sa sobom i kada je Violetin otac našao izbodenu kćerku u sobi, kada je ušao sa njima u automobil i ispratio je do Doma zdravlja, pa sve do svoje kuće gdje se na kraju uputio i gdje ga je policija pronašla...

"Dušan je nama pomogao da Violetu unesemo u kola. Ja sam veća tada vidio da joj ruke padaju i da nema pomoći. On je sjedeo pored nas sa nožem sve vreme do Koceljeve", ispričao je Josip Radovanović rođak mučki ubijene devojke.

Policija je ubicu uhapsila sa tim nožem u njegovoj kući u Koceljevi.

Petronijević je dan prije nego što je počinio zločin prijetio ocu da će se istim tim nožem ubiti, jer je u petak, vozeći pijan, polupao nekoliko automobila u selu.

"Moj brat je sreo njegovog oca pored automobila koji je bio u kanalu i počeo da se šali sa njim jer je mislio da je on napravio udes. Međutim, on mu je ispričao da je Dušan polupao kola. Rekao mu je da je prije toga nekim ljudima srušio ogradu i izlupao nekoliko skupocenih auta. Kada ga je moj muž pitao da li se povrijedo, on je rekao da nije i da je legao da spava. Onda je počeo da ga proklinje: "Da Bog da je stradao!", priča jedan od mještana Koceljeve kom je Dušanov otac rekao da "više ne može da trpi" stvari koje njegov sin radi.

Kada se probudio, Dušan se raspravljao sa roditeljima, a po priči meštana, a onda je zaprijetio da će se ubiti.

"On je tad uzeo nož i počeo da prijeti da će se ubiti. Otac je pozvao policiju. Kad su došli policajci, on se primirio i otac je potpisao da mogu da idu" pričaju komšije šokirane ovim događajem kakav ne pamte u ovom kraju.

Niko nije slutio šta će se desiti sljedećeg dana.

"On je ujutru stopirao i nekako se prebacio do Batalaga. Nije to tako ni blizu. Sačekao je nju da dođe s posla. Otac je otišao u štalu da namiruje stoku, a maćeha je bila tu. Ona je samo čula vrisak i pozvala oca da dođe", pričaju u ovom selu.

Jedan od rođaka Violetinog oca ispričao je kako je monstrum sve vreme bio tu, pomogao da se već u tom trenutku beživotno telo nesrećne devojke unese u kola, i na kraju seo u kola. On je čak u tim trenucima grlio svoju žrtvu, pa će tokom istrage biti utvrđeno da li je bio pod dejstvom tableta.

O Violeti se od rođenja starao samo otac Dragiša. Kada ga je supruga napustila, tri mjeseca po rođenju kćerke, ostao je sam sa roditeljima da se brine o njoj.

"To je tuga prevelika. Njemu je kćerka bila sve. Strašno je da će se ta kuća sada ugasiti. Tako nešto niko nije očekivao. Bila je to prelepa i predivna djevojka", priča Violetin prijatelj.

Dušan će danas biti saslušan u šabačkom višem tužilaštvu.

"Znam da im nije išlo u vezi pa ga je ostavila, a žalila se da je proganja otkako su raskinuli...", rekao je za Violetin blizak prijatelj i dodaje:

"Ne znam tačan razlog zbog kog su raskinuli, ali znam da im nije išlo pa ga je ona ostavila. Povjerila mi se, pošto smo bili bliski, bila mi ja kao sestra, da je proganja".

Violetin otac Dragiša je neutješan. Uz kuću stoje naslonjeni venci od najmilijih, krst i zastava. U kuću dolaze prijatelji komšije, rodbina da upute posljednji pozdrav mučki ubijenoj djevojci.

"Zašto se ovo nama dogodilo? Mi smo poštena, radna porodica. Ako nisam ljudima pomogao, nisam ni odmogao. Ostavljao sam svoj posao da bi pomagao drugima, a tako i Violeta. Da sam samo znao da je došao sa takvim namjerama, ne bih ga pustio u kuću", priča otac Dragiša.

"Ona se radovala poslu. Željela je da nastavi školovanje, da upiše još nešto. Ja sam htio da joj kupim auto. Nisam znao da su raskinuli. On je, pričaju ljudi pravio haos prethodnih dana, inače nikad nije bio takav. Lijepo su se slagali, voljeli… Posvađaju se nekad kao i svi, al sad nisam ni znao da su prekinuli", priča on ubijen od tuge.