Ikonopisac Vladan pred sudom zbog ubistva starice: Imam rupe u pamćenju, možda sam još nekog usmrtio

Vladan Grahovac (27) iz Raške optužen da je 31. avgusta prošle godine ubio Nišlijku Jelicu Tatarovski (82), danas se pred Višim sudom u Nišu branio neuračunljivošću ističući da ima „rupe“ u pamćenju usljed zloupotrebe droge i alkohola.

Iz tog razloga insistirao je da se ne sjeća zločina i nagovijestio stravičnu mogućnost da je ubio još nekoga ali da je i to zaboravio.

Ukoliko bude osuđen, prijeti mu kazna od čak 40 godina zatvora jer je optužen za teško ubistvo.

Grahovac je u njenom stanu na Bulevaru Zorana Đinđića svirepo usmrtio staricu tako što joj je zadao 26 ubodnih rana nožem, osam puta je udario čekićem, pesnicama i stopalima, ukrao joj 760 evra a zatim pobjegao u Beograd gdje je uhapšen.

Ubica je pred sudom priznao da je kriv jer ne može da ospori forenzičke dokaze pronađene na mjestu zločina kao što su DNK i njegovi otisci prstiju ali je istakao da se zločina ne sjeća.

- Duže vrijeme sam bio hipik, pacifista, ljudski život mi je nešto najsvetije, i ubistvo nije dio mog karaktera. Ovo što se desilo je učinio moj otac, on je glavni pokretač zločina.

Imao sam pet godina kada me je silovao njegov prijatelj, dugo nisam smio da to nikome kažem jer mi je napadač prijetio da će me pretući.

Kada sam najzad progovorio, otac me je optužio da izmišljam. Tukao me je još od osnovne škole, hvatao me za mošnice i bacao o zid, zlostavljao je i majku...

To njegovo ponašanje je bilo posljedica posttraumatskog stresnog sindroma jer je bio na ratištu. Majka nije mogla da se sa njim bori pa se odala alkoholu. U desetoj godini me je bilo više strah očevih batina nego smrti, pa sam skočio sa trećeg sprata – rekao je Grahovac.

Kazao je da je nasilje eskaliralo kada je otac saznao da je gej, zbog čega je navodno pet puta pokušavao da izvrši samoubistvo.

- Zbog toga me je 2018. godine tukao na ulici pred policajcima, koji nisu reagovali. Prijavio sam ga pa je dobio zabranu prilaska a onda sam otišao u Beograd. Našao sam posao, nikada nisam bio srećniji a onda me je otac pozvao da se vratim, uslovio me je da se okanem muškaraca kako bi nastavio da mi plaća školovanje.

Poslušao sam ga i ubrzo shvatio da me je prevario, tada sam počeo da dobijam halucinacije i odao sam se prostituciji.

Tako sam dobio HIV, bio sam strašno razočaran. Neposredno prije ubistva, htio sam da idem u Beograd da bih dobio terapiju, uopšte ne znam kako sam stigao u Niš. Kada sam stigao u taj grad, htio sam da se vidim sa bivšim partnerom i najboljom drugaricom.

Pozvao sam ih telefonom ali su me oboje odbili, tada sam pukao, popio sam veliku količinu alkohola u kombinaciji sa „Dži“ drogom...

Sjećam se da sam htio da skočim sa solitera gdje se nalazila Televizija 5... sljedeće što pamtim je da se nalazim u autobusu za Beograd i da imam povrijeđenu ruku – rekao je Grahovac.

Kazao je da je sa pokojnom Jelicom u čijoj je zgradi stanovao dok je u Nišu studirao stomatologiju, bio u dobrim odnosima.

- Imali smo harmoničan odnos, u više navrata sam joj pomagao. Mislio sam da je siromašna, nisam joj uzeo novac, tih 760 evra, koji su kod mene nađeni prilikom hapšenja, zaradio sam prostitucijom.

Mislim da to što sam uradio može da se objasni kao „emocionalni dug prošlosti“, odnosno da je posljedica zlostavljanja koje sam preživio – kazao je ubica starice.

Međutim, njegovu odbranu poljuljalo je tužilaštvo s obzirom na niz dokaza da je Grahovac dobro znao šta radi.

- Nadzorne kamere su pokazale da je optuženi više puta izlazio i ulazio u zgradu, zaklanjao je lice jer je znao da postoji video nadzor, presvlačio se, zatražio zdravstvenu pomoć, sve su to racionalni postupci koji se ne mogu očekivati od osobe koja je, kako tvrdi, pod uticajem alkohola i droga – tvrdio je tužilac Andrija Ivić.

Sudija Mirko Drašković upitao je optuženog zbog čega je koristio alkohol i drogu kada je znao kako na njega deluju, na šta je Grahovac odgovorio da je to činio ne da mu bude „super“, već da bi se osjećao dobro, s obzirom na to da kakav mu je život.

Na suđenju su trebale da se pojave i Grahovčeva majka i sestra i to kao svjedoci odbrane ali su one to odbile pa se od njihovog saslušanja odustalo. Suđenje će biti nastavljeno saslušanjem ljekara neuropsihijatara koji su veštačili ubicinu uračunljivost.

Grahovac se uspješno bavio ikonopisom, i ništa nije ukazivalo na njegove sadističke sklonosti. Jer, kako kažu sagovornici Telegrafa upoznati sa ovim slučajem, pljačka nije bio jedini motiv stravičnog zločina.

- Nije postojao nijedan razlog da nemoćnoj starici nanese 26 udaraca nožem, tuče je čekićem, nogama i rukama. Mnogi od tih udaraca naneti su kada je starica već bila mrtva, što ukazuje na upotrebu preterane sile koja je indikator psihopatske ličnosti izvršioca – navode izvori.