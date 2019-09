Ikonopisac Vladan (26) izmasakrirao baku Veru pa joj razbio glavu čekićem

Niška policija u saradnji sa Upravom kriminalističke policije iz Beograda uhapsila je Vladana G. (26) iz Raške zbog sumnje da je u noći između 31. avgusta i 1. septembra na svirep način na Bulevaru Zorana Đinđića usmrtio Nišlijku Jelicu Tartarovski (82).

Nesrećna baka nađena je u lokvi krvi, a ustanovljeno je da je ubica izmasakrirao nožem i razbio joj glavu čekićem. Za sada nema jasnog motiva divljačkog napada na bespomoćnu ženu kojoj je naneto više od deset uboda nožem, ali postoji sumnja da je Jelica slučajna žrtva manijakalnog ispada svog bivšeg komšije koji je i ranije ispoljavao patološko ponašanje.

Ono što ovaj zločin čini još bizarnijim je što se Vladan bavio ikonopisom i na svom FB profilu objavljivao slike svetaca koje je slikao.

Hapšenje izvršioca nezapamćenog zločina potvrdio je danas u Nišu ministar policije Nebojša Stefanović koji je kazao da su obezbeđeni svi dokazi koji nedvosmisleno ukazuju da je uhvaćen Jeličin ubica.

"Što se tiče policije i tužilaštva možemo da kažemo da je prva faza okončana i da je ovo teško krivično djelo razriješeno", rekao je Stefanović.

Načelnik niške Policijske uprave Slaviša Virijević kazao je da je delo okvalifikovano kao teško ubistvo jer je izvršeno na svirep način.

"Imamo sve materijalne dokaze da je osumnjičeni izvršilac ovog krivičnog djela, radi se na utvrđivanju motiva ubistva i razloga njegovog boravka u Nišu s obzirom da ne živi na području naše Policijske uprave", objasnio je Virijević.

Prema prvim informacijama, identifikovanje ubice omogućile su nadzorne kamere koje su Vladana snimile dok je napuštao zgradu žrtve, ali to nije bilo dovoljno za njegovo hapšenje već je uslijedila analiza materijalnih tragova pronađenih na mestu zločina.

"Analizom krvnih tragova pronađen je mješani DNK ubice i žrtve jer se Vladan posjekao dok je ubadao baku. Taj detalj ga je i odao. To nije neuobičajeno, jer prilikom višestrukih uboda sječivom dolazi do klizanja ruke niz oštricu zbog krvi koja prska po nožu, naročito kada oružje nema graničnik. Na osnovu DNK analize bioloških tragova nesumnjivo je utvrđeno da je on bio na mjestu ubistva", objašnjavaju izvori.

Stanari zgrade u kojoj je Jelica živela kažu da je Vladan do prošle godine boravio na toj adresi.

"Znam ga odlično, iznajmio je ovde stan sa bratom jer je studirao stomatologiju. Čudno se uvijek ponašao, djelovao je nestabilno, jednom je isjekao vene, a koliko sam čuo to mu nije bilo prvi put da je pokušavao samoubistvo. Živio je na petom spratu kao i Jelica, sigurno je da ga je poznavala, zato mu je i otvorila vrata, što ju je koštalo života", priča komšija ubijene žene.

Inače, Jeličin ubica je slobode lišen u Beogradu. Za teško ubistvo propisana je kazna zatvora od 40 godina. Međutim, ukoliko se ustanovi da je Vladan djelo počinio u neuračunljivom stanju biće mu izrečena mjera obaveznog čuvanja i liječenja u psihijatrijskoj ustanovi.