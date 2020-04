Hrvatica i Slovenac držali robove: Mučili mladog kuvara i konobaricu

Policija je splitskom državnom tužilaštvu prijavila supružnike koji su u ljeto 2017. dvoje svojih zaposlenih, brodskog kuvara i konobaricu, teško iskorišćavali i zastrašivanjem i prijetnjama navodno doveli u ropski odnos, piše Jutarnji.hr.

Kaznena prijava za "trgovanje ljudima" podignuta je protiv hrvatske državljanke (39) i Slovenca (57), a prema nezvaničnim informacijama riječ je o supružnicima.

Policija tvrdi da je prijavljena 39-godišnjakinja kao vlasnica preduzeća iz Kaštela zajedno s 57-godišnjakom lažno prikazala uslove rada i zaposlila 25-godišnjeg mladića kao brodskog kuvara, a 24-godišnju djevojku kao konobaricu.

Mladić je, kako navodi policija u krivčnoj prijavi, kod njih radio od 3. juna do 28. jula 2017. a djevojka od 27. juna do 28. jula 2017. Mladić je u to vrijeme imao 22 godine, a djevojka 21.

U tom razdoblju radili su više od 117 sati nedjeljno, bez pauze za odmor, a poslodavci im pritom nisu osigurali ljudske uslove stanovanja i prehranu te su ih iskorišćavali, protivno prethodnom dogovoru i pristanku, za rad na njihovom gradilištu.

Upravo je 57-godišnjak nad zaposlenima uspostavio potpunu kontrolu, zastrašivao ih i prijetio im što je kod njih izazvalo osjećaj straha za vlastiti život i bespomoćnost, a sve kako bi iskorišćavali njihov rad.

- Prijava za kazneno djelo trgovanje ljudima podnijeta je nadležnom državnom tužilaštvu u Splitu protiv 39-godišnjakinje i 57-godišnjeg državljanina Slovenije za kojim je u toku potraga ali se nastavlja kriminalističko istraživanje - rekla je Željka Radošević iz splitske policije.