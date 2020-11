Horor u Mostaru: Roditelji iz pakla bebu sahranili u tuđem grobu, pa lagali da nije ni rođena

Slučaj nasilne smrti jednomjesečne bebe u Mostaru, čija kriminalistička istraga koju je sproveo pažljivo odabrani tim istražitelja Federalne uprave policije do srži je potresla naše društvo.

Zamolnica Interpola

Priča je krenula rođenjem bebe u Mostaru 13. februara 2019. godine. Naime, Splićanka Ž.S., poznata policiji odranije na svijet je donijela zdravo muško dijete. Nakon mjesec otišla je u Hrvatsku da bi ostvarila porodiljsku naknadu, a dijete je ostavila ocu E. K. da se brine o njemu.

- Interpol nas je obavijestio da Centar za socijalni rad Split sumnja na nestanak djeteta. Majka je tražila benefite na osnovu rođenja, a to je kod njih stvorilo sumnju, jer nije dijete donijela. Krenuli smo s provjerama...Da li to dijete uopšte postoji? Jer, u jednom momentu majka je negirala trudnoću – kaže Hasanović.

Grupa istražitelja je postupila po zamolnici te su se obratili kolegama iz MUP-a ZDK koji su roditelje bebe pronašli u Zenici, tamo su zatekli roditelje s jednomjesečnom bebom ženskog spola, što ih je zbunilo.

- No, prilikom obavljanja razgovora sa supružnicima, primijetili su da u njihovoj priči nešto nije štimalo, zbog toga su ih isljednici razdvojili. Onda se došlo do saznanja da je beba muškog spola prema njihovoj priči stradala nesretnim slučajem. Otac je čak tvrdio da je sumnjao da je to dijete njegovo te da ga je predao „biološkom“ ocu što nije bilo istina. Kasnije je DNK analiza nedvosmisleno potvrdila da su oni roditelji – pojasnio je Hasanović.

Inspektori su otkrili da je otac mrtvog sinčića odnio na groblje te ga je sahranio u jednom plitkom grobu koji je bio obrastao u šipražje.

- Dijete koje je zatčeno kod njih odmah je oduzeto i staranje je o njemu preuzeo Centar za socijalni rad. Otac nas je odveo na groblje i pokazao nam grob djeteta. Zatražili smo naredbu od tužilaštva i suda za pregled lica mjesta, a potom i ekshumaciju, a onda i naredbu za obdukciju. Grob je bio dubok 15-20 centimetara. Malo tijelo smo pronašli u skafanderu. Ostalo je svega nekoliko koščica. Ispričao je kako se dijete ugušilo. Tijelo je držao u stanu, a ujutro je otišao na groblje da bi pronašao mjesto za ukop. Navečer je okupao dijete i u stanu mu klanjao dženazu da bi ga u jutarnjim satima sahranio. To se sve kosi sa zdravim razumom – rekao nam je Hasanović.

Tijelo u skafanderu

On je dalje inspektorima kazao da je dijete hranio na flašicu te ga je stavio na spavanje, a također je tvrdio da je dijete umrlo jer se ugušilo hranom koju je povratilo.

- Tačan uzrok smrti ni obdukcija nije mogla potvrditi zbog samog stanja tijela. On je poznat odranije po drogi i sitnih krivičnih djela, najviše krađa. Radio sam na slučajevima i dječije pornografije, nagledao se svega i svačega, a najteže je kada pronađete tijelo bebe. Izaziva jednu mučninu u stomaku kada razgovarate s tim ljudima i vidite njihov odnos prema tome – pojasnio je Hasanović.

Roditelji iz pakla su pritisnuti dokazima istražitelja sve priznali te su uhapšeni zbog krivičnih djela prouzrokovanje smrti iz nehata, nepružanje pomoći i povreda porodičnih obaveza.

No, priča istražitelja se ovdje nije završila na površinu je nakon zatvorenog slučaja izašla njihova ljudskost. Naime, beba koja je usmrćena za sistem praktično nije postojala. Nije upisana u matičnu knjigu ni rođenih ni umrlih. Istražitelji su se pobrinuli za te formalnosti te je djetetu obezbjeđena dostojanstvena dženaza.

Najtužnije je što roditelji nisu ni izrazili želju da dođu na dženazu, organizirala ju je Islamska zajednica.

Oduzeli joj troje djece

- Saznali smo da je majci u Hrvatskoj već troje djece oduzeto zbog nemogućnosti staranja o njima. Čak se i ne zna ko su očevi od to troje djece. Tako da se radi o jednoj porodici koja treba pomoć stručnih lica. Tu majku treba uputiti na neki tretman da bi se stručne osobe za nju pobrinule – kaže Hasanović.