Horor kod Dervente: Ovan usmrtio stočara, jedan udarac bio koban

Bogdan Marić (68), poznati stočar iz Dervente, porijeklom sa Vlašića, podlegao je višestrukim povredama u Univerzitetsko kliničkom centru u Banjaluci, od udarca i teških rana koje mu je nanio njegov ovan.

Ovaj ugledni domaćin, iza kog su ostali supruga, sin i tri kćerke, kao i ostala mnogobrojna rodbina, sahranjen je u četvrtak na mjesnom groblju u Priječanima, između Klašnica i Banjaluke. Nesvakidašnja tragedija, pod još nerasvijetljenim okolnostima, odigrala se na imanju Marića u Donjem Detlaku, nadomak Dervente.

- Očevidaca nije bilo. Po svemu sudeći Bogdan se bio nešto zamislio ili skoncentrisao na neki posao, u štali, pa nije na vrijeme uočio ratobornog ovna. Iznenadio ga je udarcem u predjelu prsa i stomaka. Nepoznato je da li je bilo još udaraca, ali i taj, eventualno, jedan, bio je strahovit i, kako se ispostavilo, koban- kaže izvor „Novosti“ upućen u ovu tragediju.

Bogdan je, uspio da suprugi i potom pristiglim komšijama teškom mukom izusti da ga je napao ovan. Ubrzo je prebače u dobojsku Bolnicu, i potom u UKC RS u Banjaluku. Tu je od zadobijenih povreda i podlegao.

Među šokiranim komšijama i poznanicima Marića je i Branko Nović. On im je, prisjeća se, još prije 18 godina prodao imanje u Donjem Detlaku. Ta izuzetno vrijedna i čestita porodica, kaže, usljed ratnog vihora izbjegla je iz Travnika najprije u Prnjavor a potom u Derventu. U želji da nastave porodičnu tradiciju bavljenja stočarstvom, dok su mnoga druga padala u korov, Bogdan je u Donjem Detlaku podigao jedno od najuzornijih i najljepših imanja ne samo u derventskom kraju.

- Na desetinama duluma ovaj ugledni domaćin podizao je ne samo stada ovaca, već gajio krave i bikove. Novim krčenjem imao je namjeru da još poveća svoje stado, ali ga je spriječila ova šokantna prijeka smrt. Prosto ne mogu da povjerujem da ga je usmrtila životinja, koje je on toliko a i one njega voljele. Još od malih nogu i Vlašića, kako mi je pričao taj izuzetne čestitosti i plemenite duše čovjek, odrastao je uz ovce, pa niko a pogotovo on nije mogao ni naslutiti tako crni kraj-priča, za „Novosti“, Branko Nović.

Mnogobrojni poznanici Marića koji su došli da izraze saučešće uočili su ovna-ubicu u dvorištu vezanog za drvo, ali je njegova dalja sudbina nepoznata.

NEPOZNATE KOBNE POVREDE

Bogdan Marić je sahranjen u Priječanima, nadomak Banjaluke, gdje je sin Mladen podigao kuću. On je, kako kaže, potvrdio njemu poznate detalje ove porodične tragedije.