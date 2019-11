"Doktore, sve me boli, umreću do jutra", zavapio je Živko Matić (67) koji je četiri puta dolazio po pomoć u hitnu službu Doma zdravlja Ljubovija i sva četiri puta bio vraćen kući. Tek nakon petog dolaska, priča nam njegova supruga Vladanka, Živka su uputili za Loznicu, ali je bilo kasno. Imao je težak infarkt i nije ni dočekao ugradnju drugog stenta koji bi mu spasao život.

Supruga Vladanka zato sada krivi ljekare Doma zdravlja Ljubovija što nisu prepoznali predinfarktno stanje njenog muža i tako mu pomogli da preživi.

- Sve je počelo u utorak, 5. novembra. Živko se žalio da je malaksao i da ga boli s desne strane u grudima. Otišli smo u hitnu službu Doma zdravlja gdje su mu dali infuziju. Međutim, njemu je bilo sve gore - priseća se Vladanka.

Od bolnih urlika orila se kuća

Bol je, kaže, sa desne strane počeo da se širi na lijevu. U jednom trenutku, bol je postao toliko jak da se od Živkovih urlika orila kuća.

- U hitnoj službi Doma zdravlja Ljubovija su mu izvadili krv i rekli da su nalazi dobri. Nijednom mu nisu uradili ultrazvuk niti posumnjali na predinfarktno stanje. Za 24 sata, četiri puta su ga vratili kući. On je u jednom trenutku i sam rekao: Doktore, sve me boli, umrijeću do jutra. Nije umro to jutro, ali jeste par dana kasnije - priča neutešna supruga.

Kada su ga po petom dolasku, iz Hitne službe Ljubovija poslali za Loznicu, već je bilo kasno. Vladanki su rekli da ima težak infarkt i da je "sad u Božijim rukama".

- Ljekari su bili šokirani što smo stigli kad je on već bio u tako lošem stanju. Odmah su nam rekli da su male šanse da preživi. Jedan stent su mu ugradili i on je izgubio svijest. Pokušali su elektrošokovima da ga povrate, ali uzalud. Drugi stent tako nisu ni stigli da mu ugrade. Umro je jadničak bez ikakve šanse da se izbori za život - opisuje Vladanka agoniju kroz koju su prošli.

Živko je preminuo 9. novembra, a danas bi, tvrdi njegova supruga, sigurno bio živ da su ljekari u Ljuboviji reagovali kako treba i na vrijeme.

- Pitala sam poslije doktora u Ljuboviji zašto ga nisu odmah poslali za Loznicu, a on je samo rekao: "Mi to ne praktikujemo" - dodaje Vladanka.

Prije samo dva meseca dogodilo se da su hitnu pomoć Ljubovije takođe optužili za smrt pacijenta.

Naime, kako su tada naveli, pacijentu koji je prebačen na hitan pregled navodno su tražili 21.000 dinara za sanitet, kako bi ga hitno prebacili u Loznicu.

Pacijent je, inače, imao zdravstvenu knjižicu. Budući da nije imao taj novac kod sebe, prevezen je taksijem. Po prijemu je upao u komu i umro.

