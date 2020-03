Hapšenje u Trebinju: Privedene dvije osobe zbog nepridržavanja mjera izolacije

Dva nesavjesna Trebinjca nisu poštovali mjeru samoizolacije koja im je izdata prije tri dana kada su iz Dubrovnika ušli u BiH. Policija ih zaustavila na ulazu u Trebinje, sada je na potezu Tužilaštvo.

"O navedenom događaju obavješteno je Okružno javno Tužilaštvo u Trebinju koje je naložilo da se navedena lica ispitaju u svojstvu osunjičenih za KD „Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije“, kaže Jovana Cvijetić, portparol PU Trebinje.

Za ovo djelo predviđena je novčana kazna ali i kazna zatvora do dvije godine. Zato komunalni inspektori i policija imaju pune ruke posla.

Pripadnici Policijske uprave Trebinje i dalje pod budnim okom drže cijelu putnu mrežu na području Istočne Hercegovine. Pažljivo se kontrolišu svi ulazi u istočnohercegovačke opštine i Grad Trebinje.

Izet Redžić iz Dubrovnika se zaputio u Tuzlu. Odmah je upućen na mjeru samoizolacije. Kaže da će je poštovati.

"Kako ćete provesti tih 15 dana samoizolacije? Pa lijepo u svojoj kući, lezi šta ću odmaraću, pridržavaću se onoga što moram, takva je odluka i to je to", kaže Redžić.

I ostali putnici kažu da se pridržavaju svih mjera koje su izdali nadležni. Strogo osuđuju one koji nesavjesnim ponašanjem ugoržavaju i sebe i druge.

- To je po meni nepoštovanje prvo tuđih pa i svog života, to je stvarno previše opassno da bi se igrali sa tim stvarima. Mi prvi smo skoro pa u samoizolaciji, ovako izađemo malo u prirodu i to nam je sve što ugrabimo od dana.

- Treba poštovati pravila institucija svih koje odredbe daju i ja mislim da će onda biti bolje za sve, kažu građani.

I komunalna policija u istočnoj Hercegovini svakodnevno kontroliše one u samoizolaciji kažu da većih nepravilnosti nije bilo. Vlasti apeluju na studente koji su došli iz područja u kojima ima korona virusa da ostanu kući. Apel su poslali i iz Policijske uprave Trebinje.