Gurović se brani: Tanji je od botoksa naduto lice, ne od udarca

Gurović je prije hapšenja izjavio da "supruga hoće da mu napakuje" incident, jer on želi razvod već nekoliko godina.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a u tom roku će, uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici, biti priveden na saslušanje, potvrđeno je u Trećem tužilaštvu. Nakon Gurovićevog saslušanja, kako navode iz tužilaštva, biće odlučeno o daljim koracima nadležnih u ovom slučaju.

- Ne bih da se pravdam jer nemam zbog čega - objašnjava Gurović. - Istina je da je došlo do kontakta, jer me je Tanja gurnula i pljunula pored usta. Uhvatio sam je za vilicu i odugrnuo od sebe i to je sve. Ništa više. Ona nema ni ogrebotinu ili modricu na licu, kao ni ja na rukama, što sam i slikao, kao dokaz. Inače, Tanja je radila botoks prije nekoliko dana, pa ako joj je i naduto lice to je od toga. Bio sam u policiji do šest ujutru, sve sam im ispričao. Apsolutno nikakvo prebijanje, ništa od toga nije se desilo, sve mi je "napakovano - kazao je bivši košarkaš.