Greškom ga uhapsili: Jovan Vukotić ponovo pušten na slobodu

Kotoranina Jovana Vukotića greškom su danas uhapsili i sproveli u zatvor, zbog čega je ponovo pušten na slobodu.

To su za Vijesti.me potvrdili njegovi pravni zastupnici, navodeći da je predsjednik kotorskog Osnovnog suda Branko Vučković uvažio njihovu žalbu.

Vukotić je uhapšen oko 13 sati, nepun sat nakon što je jutros izašao iz Istražnog zatvora, u kom je bio zbog optužbi za pokušaj ubistva navodnih kavačana Miloša Radonjića i Vojina Stupara. Poslije informativnog razgovora policija ga je uhapsila i nakratko vratila u spuški zatvor, uprkos tome što on nije mogao biti odveden na izdržavanje kazne. Njegovi branioci istakli su da je to, da Vukotić ne može biti uhapšen, jasno precizirano rješenjem kojim je Srbija odobrila izručenje navodnog vođe škaljarskog kriminalnog klana.U tom dokumentu piše da on ne može biti krivično gonjen za drugo krivično djelo, niti podvrgnut izvršenje zatvorske kazne:- Za bilo koje krivično djelo izvršeno prije izručenja, a nije predmet izručenja - piše u rješenju Ministarstva pravde Republike Srbije.