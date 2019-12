Strah, nevjerica, neizvijesnost – ovako je u Malči primljena vijest da se Ninoslav Jovanović (46), poznatiji kao "Malčanski berberin" zbog svoje izopačene manije da djevojčice šiša prije silovanja, ponovo našao na slobodi nakon što mu je 19.03.2019. godine u Beogradu izrečena kazna od pet meseci zatvora zbog polnog uznemiravanja žena putem društvenih mreža. Jovanović je nakon izricanja presude pušten iz pritvora.

Ninoslav Jovanović poznat je javnosti po tome što je godine proveo u zatvoru zbog silovanja djece, koju je, prije nego što bi počinio zlodjelo, šišao. To je činio, kako je ranije objasnio, zato što ga seksualno uzbuđuje. On je ponovo uhapšen u oktobru prošle godine i pritvoren nakon što ga je vlasnica jednog frizerskog salona iz Niša prijavila da joj je tražio da ošiša jednu djevojčicu za koju je rekao da mu je kćerka (Jovanović nema kćerku). On joj je čak slao fotografije djevojčice za koju je tvrdio da treba da bude ošišana. Zahvaljujući medijima koji su pratili šta se sa ozloglašenim "Malčanskim berberinom" dešava od izlaska iz zatvora, frizerka ga je prepoznala i prijavila policiji.

Jovanović je prije nekoliko dana osuđen nepravosnažno samo zbog polnog uznemiravanja dok je za druga dva djela proganjanja oslobođen optužbi.

Budući da mu je u izrečenu kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru (pet mjeseci), automatski se našao na slobodi. Ova informacija ponovo je unela nemir u domove mještana Malče, ali i Nišlija.

- Čula sam da je ponovo pušten iz zatvora. Živim tu u njegovom komšiluku i nije mi svejedno, pogotovo ne uveče. Uvijek treba biti oprezan kada takav čovjek živi u blizini - kaže za "Blic" jedna mlađa mještanka Malče.

Jovanovića niko nije vidio nakon vijesti da je pušten na slobodu, tako da se još kalkuliše sa informacijama da li je nakon izlaska iz zatvora stigao u Malču, ali za sada ne izlazi na ulicu, ili je kod nekog rođaka ili prijatelja, ili pak u drugom gradu.

- Bože svašta, kako je moguće da je opet pušten iz zatvora. Sumnjam da on poslije 20 godina u zatvoru i toga što je radio djeci, može da ne ponovi nešto tako opet. Čujem da kaže na sudu da su mu novinari upropastili život, a on što je tuđe živote uništio to nema veze - priča jedna od žena iz Malče koja iz razumljivih razloga zahteva anonimnost.

Malčanci su skeptičn prema "obećanju" Jovanovića pred sudom da više nikada neće ući u sudnicu osim kao svjedok.

- Ako je dva puta uradio nešto uradiće i treći put - kategorična je jedna mještanka Malče.

U porodici N. S. iz Niša, druge žrtve ovog surovog silovatelja, koju je Jovanović 2005. godine, kada je ona imala svega 12 godina, na prevaru odveo od kuće, a potom ošišao i silovao u napuštenoj vikendici, ponovo je zavladao strah.

- U velikm smo strahu. Djecu čuvam, vodim unuku i unuka u predškolsko... Nisu trebali da ga puste tek tako. Trebalo bi ga doživotno držati u zatvoru - kaže za "Blic" S. M. iz Niša, majka N. S.

Kako dodaje, čula je da je Jovanović na sudu rekao da se kaje i da tako nešto neće uraditi nikad više.

- Ne vjerujem mu, vuk dlaku mijenja, ali ćud ne - kaže ona i dodaje da bi policija Jovanovića trebalo češće da kontroliše.

Ima onih koji su tek danas čuli da je opaki osuđeni silovatelj iz njihovog kraja ponovo na slobodi.

Da vuk dlaku mijenja, a ćud ne pokazalo se ponovo. Jovanović je glavna tema i trenutno se iščekuje njegovo hapšenje zbog otmice male Monike.

Ovo je ozbiljan propust pravosuđa, jer Jovanović treći put ponavlja zlodjelo zbog kojeg je bio zatvaran.

Reakcija građana prije skoro godinu dana bila je opravdana. Strah zbog osuđivanog pedofila i silovatelja pokazao se opravdanim, a javnost se nada da je mala Monika živa.

