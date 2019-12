Odavno u Gradiški, gdje je subota proglašena Danom žalosti zbog današnje sahrane Davora Mijatovića (18) i Miloša Švrake (18), učenika gradiške Tehničke škole koji su u četvrtak naveče poginuli u Vrbaškoj, u saobraćajnom udesu, nije vladala ovolika tuga.

Na Tehničkoj školi, gdje je po saznanju za tragediju zavladao muk, zastave su spuštene na pola koplja a na vratima su dvije smrtovnice.

Miloševi i Davorovi školski drugovi danas su u crnini raspoređeni na dva groblja, u Brestovčini gdje je u 13 sati sahranjen Davor Mijatović i u Bok Jankovcu, prigradskom naselju gdje je sat kasnije na vječni počinak ispraćen Miloš Švraka.

Njihovi vršnjaci su u nepreglednim kolonama koje su se slile u ova dva naselja. Niko gotovo ništa ne govori, samo se na daleko čuju jecaji. Gradiška je danas u suzama i bolu jer, kako nam je kazalo nekoliko mještana ispred table sa smrzovnicama, grad na Savi još od rata nije zadesila ovolika tragedija.

– To su djeca na početku života. Najteže je njihovim roditeljima, braći, sestrama, rodbini ali je tuga uselila u srca svih stanovnika gradiškog kraja. Nama stalno gine mladost, loše vijesti prestižu jedna drugu. Nešto se mora učiniti da to prestane jer zajedno sa omladinom koja gine, život se gasi i za ostale. Priča se o crnim tačkama, to treba urediti što prije – kazalo je za Srpskainfo nekoliko stanovnika Gradiške za vreme sahrane Davora Mijatovića u Brestovčini.

U udesu, gdje su poginula dvojica maturanata iz odjeljenja mehatronike, povrijeđena su još dva učenika iste škole. To su Miroslav Kozomora i Marko Stević. Svi zajedno vraćali su se sa treninga košarke u dvorani Osnovne škole u Vrbaškoj.

