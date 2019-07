Posjetioci noćnih klubova su evakuisani. Kako je za N1 kazala Maja Brozičević, portparol Policijske uprave ličko-senjske, evakuisano je oko 10.000 ljudi jer se tu održavao Fresh Island festival.

Fresh Island is lit. I mean on fire pic.twitter.com/g4GXsfQXfF

