Stanje Gordane K. (37), koju je prije 15 dana u pekari "Dada", kako se sumnja, ranio Ahmo Huseinović (60), koji je zatim pokušao i da sebi oduzme život, stabilno je i ona će uskoro biti otpuštena iz bolnice.

I napadač Ahmo Huseinović se, navodno, oporavlja. Prema nezvaničnim informacijama, umjesto da oporavak nastavi kod kuće biti prevezen u tužilaštvo, na saslušanje u vezi sa ranjavanjem Gordane K. U istrazi će biti saslušana i ranjena žena.

Huseinović je tog petka 25. oktobra, navodno, ušao u pekaru "Dada" na Čukaričkoj padini u kojoj je radila Gordana K. Počeo da je da razbija sve pred sobom. Nakon toga je, kako se sumnja, zapucao je u Gordanu, a kada je ranjena pala na zemlju, pucao je sebi u glavu. Žena je zadobila povrede ruku i glave opasne po život, dok je Ahmo, takođe teško povrijeđen, jer je ispalio sebi metak u čelo. Oboje su prevezeni u Urgentni centar, gdje su, zbog teškog stanja, danima bili smješteni na Odeljenju intenzivne nege.

Navodno, motiv napada je bila ljubomora Ahma Huseinovića. Prema nezvaničnim informacijama, Gordana i osumnjičeni za napad su bili u vezi tri nedjelje, a onda je ona odlučila da ga ostavi jer nije željela da vara i laže muža. Nekoliko dana prije pucnjave u pekari, Gordana, Ahmo i njen muž su se našli i razgovarali o svemu. Ona mu je, navodno, pred suprugom ponovila da je pogriješila i da sa njim ne želi da ima više ništa jer želi da sačuva brak.

Međutim, on to nije htio da prihvati. Ahmo je, kako se sumnja, bivšoj ljubavnici nastavio da šalje poruke, pa je Gordana sa suprugom otišla u policijsku stanicu da se raspita šta da radi ako ne bude prestao da joj šalje poruke. Ona je u policijskoj stanici priznala da je sa Ahmom bila u vezi tri nedjelje, da ga je ostavila i da je on sada uznemirava. Međutim, na pitanje policajca da li želi da ga prijavi, odgovorila je ne, zbog čega protiv njega nije postojala zvanična prijava.

Gordanine kolege su nakon što je Ahmo pokušao da je ubije negirale da su njih dvoje bili u emotivnoj vezi.

- Naša koleginica Gordana nije varala svog muža, to možemo da garantujemo. Taj manijak je nju dugo proganjao, a prije nekoliko dana ona je čitav slučaj sa svojim suprugom Veliborom i prijavila policiji - rekle su Gordanine koleginice.

One su izjavile da poznaju i napadača, jer je, kako su navele, Ahmo Huseinović bio njihova stalna mušterija.

- Tu ne smije biti riječi o nekakvoj prevari muža. Gordana je lijepa žena, pristojna, ljubazna, a Ahmo je naša stalna mušterija. On je često dolazio kod nas da pazari i vjerovatno mu se Gordana tako i svidjela. Našao je njen broj i počeo da je uznemirava porukama i stalnim dolascima u radnju - objasnile su radnice pekare. Jedna od radnica pekare dodaje da je to postalo toliko nesnosno za nju, da je o svemu tome obavijestila muža, a prije nekoliko dana, prema njenim riječima, oni su zajedno otišli u policiju da prijave slučaj.

Gordanin suprug Velibor K., sa kojim ima četvoro djece, od kojih najstarije ima 16, dok najmlađe dijete nema ni tri pune godine, poslije pokušaja ubistva žene nije želio da priča za medije. Ni porodica napadača, supruga i dvojica sinova, nisu se oglašavali poslije pokušaja ubistva i samoubistva u pekari.

