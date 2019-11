Prava porodična drama odigrala se juče oko 6.25 kada je Adnan Tahirović kroz prozor provalio u kuću bivšeg punca Ibre Bostandžije u sarajevskom naselju Aneks te nožem napao svoju nevjenčanu suprugu Alemu.

Divljački je nasrnuo i na njenog oca Ibru, koji je pokušao da je zaštiti. Prema policijskom izvještaju, Ibro je tada iz pištolja ranio Tahirovića u glavu, koji je završio na Maksilofacijalnoj klinici.

Epilog je to petogodišnjeg nasilja u porodici koje je sa svoje dvije djevojčice preživljavala Alema. Upozoravala je godinama na zlostavljanje i policiju i Centar za socijalni rad, a na kraju je ostala sama sa svojim ocem da se brani od nasilnika i narkomana.

Usplahirena i još u šoku od svega što im se dogodilo, Alema je ispričala da je Adnan, naoružan nožem, pištoljem i lancem, upao u kuću.

"Četiri puta sam bila u sigurnoj kući zbog njega. Nije ovo prvi put da me ubode nožem. Vidite šta mi je uradio. Možete i povredu slikati i leđa slikajte javno", kroz suze je govorila Alema. Još šoku, nastavlja da je otac koji je bio na spratu sletio u prizemlje kad je čuo razbijanje prozora.

"Mi smo čuli da je puklo. Ja sam ustala i došla nasred sobe, otac je provalio vrata, ja sam već stajala. Adnan je mene udaro, on je mene izbo, ja sama pala i izgubila svijest, ne sjećam se ničega. Oca je ubo u stomak. Sad mi je samo bitno da moj otac ustane na svoje noge", uznemireno je ispričala. Prije dva dana im je policija dolazila na vrata zbog prijetnji.

"Zvao me na telefon, repetirao pištolj. Rekla sam policiji: “Shvatite ovo ozbiljno”, na šta su oni uzvratili: “Ne boj se, kad dođe na vrata, ti nas nazovi”, priča Alema. Komšije su joj ispričale da je Tahirović izletio poslije napada iz kuće i da je nožem izbušio gume na vozilu. Rekli su joj da je trčao i vikao: “Ovo još nije gotovo”.

Juče je Alema otišla u CUM da posjeti oca i, kako kaže, tada se šokirala kada je vidjela Adnana.

"Bila sam tamo, Adnana su privodili, on se meni počeo smijati u lice. Bio je u kolicima, vozio ga je policajac. Kako sam išla, ja sam samo rekla: “Oj, Bože, sklonite te ga, ne želim da ga vidim uopšte”. Tu je policajac, a on je mene gađao i rekao: “Skloni se”. Da se ja sklonim, ja kao žrtva nasilja pet godina", priča Alema.

Četiri puta je ova nesrećna žena sa svojim djevojčicama bila u sigurnoj kući, iz koje je izašla prije šest mjeseci. Prije mjesec, napominje Alema, konačno je Adnanu izrečena zabrana prilaska njoj i djeci na period od osam mjeseci.

"Znate li vi koliko sam ja prijava napisala protiv Tahirovića, pet godina braka, a sve skupa sam bila više u sigurnoj kući. Niko mi ga nije birao, ja sam ga odabrala, na početku je bio fin, šta nam je svašta radio. A inspektorka koja prati zaštitne mjere danas ulazi i kaže: “Vidi u Aleme trepuški”. Posljednji put sam od njega s djecom pobjegla prije godinu i po kada je moju djevojčicu od 40 dana držao na prozoru. Vadio je onu stvar i govorio da im se popišam u flašicu da jedu. To je bio užas, to zna policija, svi su rekli da to nije ništa. Ja sam njima govorila, ljudi, on će mene ubiti. Prije četiri mjeseca, kada me je sreo na pijaci Ciglane s dvoje djece, on je mene istukao pištoljem i nožem. Pred 500 ljudi on je mene izudarao, onesvijestio me i tada. Tada su otkrivene te dvije žlijezde, kako kažu doktori tumori. Pa niko ništa", ispričala je ova nesrećna žena.

Dodaje da policija vrlo dobro zna ko je on.

"On je čovjeku na Dobrinji zapalio stan. Sve sam ja ovo prijavljivala Centru za socijalni rad i policiji i svima, ali niko me nije shvatio ozbiljno. Ogorčena sam, vjerujte, na sve institicije, tražila sam pomoć da smjeste negdje mene i djecu. Niko mi nije pomogao. Govorili su da mogu uzeti djecu, a šta je sa mnom. Sad me svi zovu. Ne treba mi niko, pogotovo Centar za socijalni rad", ogorčena je ova mlada žena.

